Hawkeye décrit comme une histoire de Noël absurde : « Pas ce que vous attendez de Marvel Studios »

Hawkeye, la prochaine série Marvel Studios pour Disney + dans le cadre du MCU, ouvre à la fin de ce mois de novembre et nous avons de nouvelles déclarations d’un de ses réalisateurs, Bert, du duo de réalisateurs Bert & Bertie, a approfondi le ton de ce nouveau projet télévisuel Marvel, assurant qu’il s’agit d’une histoire de Noël « inattendue » et « absurde », un produit totalement inattendu de Marvel Studios, selon elle.

Nouvelle image promotionnelle pour Hawkeye

Et, comme nous l’avons vu dans les bandes-annonces partagées par Marvel Studios, l’action nous emmène dans une ville de Noël à New York où Clint Barton devra affronter les fantômes de son passé, plus précisément de son temps en tant que Ronin après lui Thanos snap. Sur son chemin, il croisera une jeune femme nommée Kate Bishop, destinée à devenir une nouvelle Hawkeye après avoir appris de son nouveau mentor.

Inspiré de la bande dessinée Hawkeye de Matt Craction et David Aja, l’un de ses réalisateurs évoque le ton de la série et les aspirations de ses protagonistes pour leurs personnages. « C’est une histoire absurde. […] Ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez », déclare Bert, faisant référence à l’intrigue et au développement de Hawkeye. D’autre part, l’autre réalisateur, Bertie, commente qu’ils poursuivaient une approche réaliste, non sans se prendre très au sérieux, ce sur quoi l’acteur Jeremy Renner était d’accord.

« Je pense que Jeremy a convenu dès le début que le ton de la série n’était pas très sérieux tout le temps ; la légère absurdité de celui-ci et cette dynamique des amis policiers », explique Bert. Bien que le passé de Clint soit ce qu’il est, quelque chose qui aura des conséquences sur Hawkeye, se référant à son passé comme Ronin. « Il voulait le noir. Je voulais y aller. Et il y a des moments où le Clint Ronin refait surface. C’est très important d’avoir ces profondeurs que l’on peut explorer, pour qu’il puisse en sortir ».

Hawkeye sera diffusé le 24 novembre sur Disney + avec un double épisode.

Origine | JeuxRadar