Gta Trilogy : Où Acheter Le Jeu, Prix Et éditions

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est pratiquement là. À partir de l’après-midi de ce 11 novembre (vous pouvez vérifier l’heure exacte dans votre pays ici), les joueurs PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC pourront retourner dans les régions de Liberty City, Vice City et San Andreas avec cette compilation remasterisée – à la fois visuellement et sous votre contrôle – cela inclut GTA III, Vice City et San Andreas. On vous dit où acheter le jeu, son prix et toutes les éditions disponibles.

Grand Theft Auto : La trilogie – L’édition définitive : prix et éditions

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition peut être acheté numériquement via le PS Store (PS4 et PS5), Xbox Store (Xbox One et Xbox Series) et PC (via Rockstar Social Club (nécessite votre lanceur) Pour le moment, il n’est qu’une édition en format numérique, la standard avec les trois titres inclus.

Grand Theft Auto : Vice City – L’édition définitive

Achetez GTA : The Trilogy – The Definitive Edition pour PS4 / PS5 – Prix : 59,99 euros.

Achetez Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition pour Xbox One / Xbox Series – Prix : 59,99 euros.

Achetez Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition pour Nintendo Switch – Prix : 59,99 euros.

Achetez Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition pour PC – Prix : 59,99 euros.

Bientôt, il sera mis en vente en format physique ; spécifiquement le 7 décembre 2021 pour les consoles PlayStation, Xbox et Nintendo Switch (nécessite un téléchargement supplémentaire).

Parmi toutes les améliorations de GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, met en évidence les améliorations de son éclairage, des ajustements dans l’environnement, des textures haute résolution, de plus grandes distances visuelles, des contrôles et une visée dans le style de Grand Theft Auto V, ajoutés au menu sous forme de cadrans pour armes, conduite à la San Andreas dans toutes les livraisons, textures plus détaillées… Dans le cas de la version Nintendo Switch, pour sa part, la version disposera de commandes uniques telles que le pointage du gyroscope, l’option zoom dans, panoramique et sélection des options de menu à partir de l’écran tactile.

Plus d’informations | Rock star