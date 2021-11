Le DLC Tina Chiquitina (Borderlands 2) est de retour et il est gratuit sur Epic Games Store

Gearbox fonctionne sur Tiny Tina’s Wonderlands, un spin-off de Borderlands qui met en vedette Tina Chiquitina. Le personnage est également la star de Tina Chiquitina Raids the Dragon’s Dungeon: A Unique Adventure, contenu initialement publié en 2013 et qui revient maintenant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC de manière très indépendante. , au prix de 9,99 euros. Mieux encore, tous les joueurs peuvent obtenir le contenu gratuitement sur Epic Games Store. Bien sûr, seulement s’ils le réclament jusqu’au 16 novembre.

Dans cette extension, vous gérerez Tina Chiquitina, qui a pour objectif d’attaquer le donjon du dragon, comme cela est bien prévu dans le titre. Vous devez vaincre des squelettes sombres, tuer d’énormes bêtes et écraser des golems géants. C’est une aventure pleine de fantaisie et de récompenses. La reine a été faite captive et son monde est en danger de mort, alors Tina (seule ou en compagnie) devra se battre pour réorienter le destin du royaume.

« Frayez-vous un chemin à travers des forêts perfides, des cryptes étranges et des forteresses redoutables, mais soyez prudent : votre aventure pourrait changer en un instant selon les desseins chaotiques de Tina », lit-on dans la description officielle. « Plongez-vous dans cette comédie épique et préparez-vous pour les batailles les plus fantastiques de votre vie ! »

Comment le télécharger sur PC

Tout d’abord, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous ne l’avez pas, inscrivez-vous gratuitement sur ce lien Remplissez les différents champs (nom, prénom, identifiant, adresse email et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer votre compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez le jeu vidéo. Téléchargez le client dans le lien suivant Vous pouvez maintenant accéder à votre bibliothèque et exécuter les jeux !

Origine | Boutique de jeux épiques