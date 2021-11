Les créateurs de Skyrim et Starfield veulent améliorer l’IA et les PNJ

Bethesda a plusieurs projets énormes à l’horizon. L’édition dixième anniversaire de The Elder Scrolls V : Skyrim vient d’être mise en vente, mais au-delà de ce titre vétéran, l’avenir passe par des jeux vidéo tels que Starfield, Indiana Jones, Ghostwire : Tokyo ou The Elder Scrolls VI. Todd Howard, l’un des principaux dirigeants de l’entreprise, a passé en revue les actualités de Bethesda et a souligné son intention de renforcer ses produits avec une meilleure intelligence artificielle et des personnages PNJ renouvelés. Il l’a fait dans une interview avec IGN.

« Il y a un certain nombre d’éléments sur lesquels nous n’avons pas été assez approfondis », reconnaît-il. « Vous pouvez dire cela à propos de tout, mais je pense que lorsque nous pensons aux jeux » et à ce qu’il faut « pour aller de l’avant », vous pensez à la profondeur des systèmes. « L’autre partie est la façon dont l’IA et les PNJ réagissent à votre égard. Je pense qu’il y a un long chemin à parcourir « lorsqu’il s’agit d’améliorer ces aspects. « Ils sont probablement les principaux [objetivos]”.

Reste à savoir si cette philosophie sera appliquée à Starfield ou il faudra encore attendre les futurs projets. La vérité est que l’intelligence artificielle n’a pas été développée en même temps que la section audiovisuelle des jeux vidéo. Il y a encore un long chemin à parcourir dans cet aspect particulier.

Starfield peut désormais être joué du début à la fin

Il reste encore un an avant le lancement de Starfield, une date que Todd Howard lui-même a déclarée immuable. De plus, il a expliqué que cette œuvre de science-fiction peut déjà être jouée jusqu’à la fin. Bien sûr, cela ne signifie pas que le développement est terminé. Le créateur lui-même admet qu’il y a encore « beaucoup à faire ». Selon ses propos, l’ambition est très élevée et ils n’arrêteront pas de « appuyer sur l’accélérateur ».

Starfield sortira le 11 novembre 2022 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Comme toujours, il sera disponible dès le premier jour sur Xbox Game Pass.

Origine | IGN, boulon de jeu