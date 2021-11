Mise à jour 1.1.0 de Pokémon Diamant Brillant et Perle chatoyante : Toute l’actualité

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl se préparent à sortir dans les magasins du monde entier ce 19 novembre exclusivement pour Nintendo Switch. Comme d’habitude, les patchs du premier jour sont de plus en plus fréquents, une série de mises à jour nécessaires pour jouer aux jeux vidéo dans des conditions optimales. Les remakes de Sinnoh développés par ILCA reçoivent aujourd’hui, jeudi 11 novembre, ce patch de 3 Go, indispensable pour avoir une expérience complète.

Quoi de neuf dans le patch 1.1.0 de Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ?

Si vous envisagez d’acheter Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl ce 19 novembre au format physique, il est fortement recommandé de mettre à jour le jeu – vous avez besoin d’une connexion Internet – vers la version 1.1.0, car le contenu de la mise à jour n’est pas inclus dans le jeu. cartouche.

Au cours de ces derniers mois, notamment pendant la pandémie, de nombreux jeux vidéo ont commencé à être fabriqués et distribués physiquement dans les grands magasins des semaines à l’avance en raison des effondrements des chaînes de distribution ; c’est-à-dire avant que les études aient pu appliquer toutes les améliorations et nuances définitives.

Ce sont les principales nouveautés de la version 1.1.0 de Pokémon Shiny Diamond et Shining Pearl.

Intégration des fonctions de communication des Grottes Souterraines, du Superconcours Gala, de la Salle Union et du Don Mystérieux

Incorporation de contenu après l’entrée dans le Hall of Fame, comme le nouveau Hansa Park.

Intégration de certaines séquences et animations au sein du jeu ; comprenant la séquence de fin du jeu et l’animation initiale lors du lancement de l’application.

Ajustements et correctifs pour améliorer l’expérience de jeu.

Enfin, il faut dire qu’au lancement, jusqu’à deux joueurs pourront interagir dans l’Union Room via le jeu local et en ligne, mais grâce à une mise à jour qui sera diffusée après le lancement du jeu, le nombre de joueurs sera sera augmentée et les fonctions seront également ajoutées : « Accueillir » et « Décorer les capsules ».

La possibilité d’échanger via le GWS à Jubilee City et l’utilisation de la fonction Colisée dans les Centres Pokémon seront également ajoutées.

Pour mettre à jour l’un de vos jeux Nintendo Switch, connectez simplement la console à Internet ; revenez au menu HOME et cliquez sur le bouton (+) pour afficher son menu. Maintenant, cliquez sur Mettre à jour. Dès que la mise à jour est installée, le dernier numéro de version apparaît sur l’écran titre.

Pokémon nous invite à voyager à nouveau à Sinnoh ce 19 novembre

Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl débarqueront dans les magasins du monde entier en format physique et numérique (eShop) ce 19 novembre 2021 pour Nintendo Switch. Ce ne sera pas notre seule incursion dans Sinnoh au cours des prochains mois, puisque le 28 janvier 2022 nous embarquerons dans la région d’Hisui, l’ancestral Sinnoh se déroulant dans une période bien avant aujourd’hui : Pokémon Arceus Legends. Une nouvelle approche jouable avec des environnements ouverts et un gameplay d’action RPG qui n’abandonnera pas les combats au tour par tour. Exploration, combat, capture et collecte.

Origine | Assistance Nintendo