Starfield ne prévoit aucun retard: Bethesda confiant dans la date de sortie

Starfield est le plus grand projet de l’histoire de Bethesda, un titre dans lequel l’équipe de Todd Howard est plongée depuis des années avec pour objectif de commencer à prendre son envol le 11 novembre 2022. Cette date, encore lointaine, était encore plus surprenante quand en juin dernier, elle s’est révélée avec une telle fermeté. L’équipe nord-américaine reste convaincue qu’elle arrivera à temps et respectera les délais.

Starfield « est un jeu très, très ambitieux »

Avec un COVID-19 qui a gravement affecté les délais de développement, couplé à une crise des semi-conducteurs qui affecte directement la production de matériel et la distribution de produits, les retards de jeux vidéo deviennent très fréquents. Les obstacles sont nombreux, mais Bethesda semble avoir plusieurs longueurs d’avance sur l’adversité pour le moment.

Todd Howard, dans des déclarations à IGN, maintient que Starfield est déjà jouable du début à la fin et qu’ils font confiance à la date de sortie du 11 novembre 2022 ; c’est pourquoi ils l’ont donné il y a des mois.

«C’est un match très, très ambitieux. Nous étions sûrs de la date à laquelle nous l’avons publié. Notre objectif principal est de créer le meilleur jeu possible. C’est un match très, très ambitieux, et on est passé par là plusieurs fois », souligne-t-il convaincu.

L’une des clés, selon lui, est que les têtes pensantes du projet travaillent ensemble depuis de nombreuses années et, en fin de compte, cela se traduit par une harmonie. Malgré un travail à distance pendant des mois, rien n’a empêché les objectifs d’être atteints.

Starfield arrivera le 11 novembre 2022; dès le premier jour sur Xbo Game Pass

Starfield n’arrivera sur Xbox Series X | S et PC que le 11 novembre 2022; Ce ne sera pas une exclusivité temporaire, mais une exclusivité permanente. Le titre est créé avec le nouveau moteur Creation Engine 2 et tirera le meilleur parti de la technologie de nouvelle génération, c’est pourquoi il n’aura pas de version dans la génération Xbox One, bien que nous puissions y jouer sur ces consoles grâce au jeu dans le cloud, Xbox Cloud Gaming, déjà en test sur Xbox One.

Origine | IGN ; via GameRant