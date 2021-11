Indiana Jones (bethesda) Racontera Une Histoire Jamais Vue Auparavant

Le nouveau jeu vidéo Indiana Jones dans lequel est plongé le studio suédois MachineGames nous proposera une histoire totalement originale ; jamais vu auparavant dans la licence Lucasfilm. Todd Howard, producteur exécutif de Bethesda Game Studios, a expliqué dans IGN les petits détails du projet, qui se poursuit sans même date de sortie approximative.

La première chose que Howard a précisée est que son rôle de producteur exécutif sur les titres que Bethesda a en développement – quelque chose qui ne change pas après l’achat de ZeniMax Media par Microsoft – est principalement basé sur la révision des titres afin qu’ils arrivent à fructification chemin. Dans le cas d’Indiana Jones, la supervision est périodique, mais pas quotidienne : « Ce n’est pas quelque chose de quotidien, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, selon l’état du jeu. Il y a un certain nombre de choses que je produis de manière exécutive, et puis, si je dirige un jeu, dans ce cas c’est plus une activité quotidienne ».

« Ils font un travail incroyable »

Bien que l’idée d’un jeu vidéo Indiana Jones d’une équipe de Bethesda soit quelque chose que je voulais faire depuis une décennie, la réalité est que jusqu’à présent, cela n’a pas été possible. La confiance placée dans MachineGames, connue principalement par Wolfenstein, s’est développée sur la base du travail, des actes, et comme il l’ajoute « ils font un travail incroyable ».

« [Ellos] ils font le jeu, je suis impliqué de manière créative, comme ‘hey, qu’est-ce que le jeu va être ?’ », explique-t-il. « Il avait cette histoire originale et nous y avons travaillé plus ou moins ensemble. J’ai mis du temps, mais ils le font, ils font un travail incroyable. Je suis heureux de donner un coup de main et de participer », dit-il.

Pendant ce temps, en juin dernier, nous avons appris que le jeu Indiana Jones est dans une phase très précoce de son développement. Concernant l’avenir de la série Wolfenstein, rappelons que la série n’est pas en danger ; Bethesda souhaite continuer à travailler sur l’IP à l’avenir.

Origine | IGN ; via GamingBolt