Fortnite x Naruto est désormais officiel : la date de sortie du skin confirmée

Epic Games a confirmé ce qui était depuis longtemps une rumeur/fuite : Naruto arrivera sur Fortnite, et nous avons déjà une date : il arrivera en jeu le 16 novembre. Dans cette news, nous vous disons tout ce que nous savons sur la nouvelle collaboration entre Fortnite Battle Royale et Naruto Shippuden et le nouveau skin Naruto de la saison 8 du Battle Pass de Fortnite Chapitre 2 :

Fortnite x Naruto : date confirmée du nouveau skin

Vers 23h00 CET le mercredi 10 novembre, Epic Games a annoncé sur les différents comptes Fortnite des réseaux sociaux comme Twitter l’arrivée de Naruto dans le jeu : ce sera le 16 novembre.

Naruto n’est actuellement pas dans le système de fichiers du jeu ; Il y sera ajouté avec le patch 18.40, le dernier de Fortnite Chapter 2 Season 8, qui arrivera également le 16/11/2021.

Dans les documents divulgués lors des essais d’Apple et d’Epic Games, l’équipe Fortnite a suggéré plusieurs propriétés intellectuelles et franchises possibles avec lesquelles collaborer dans le jeu, y compris le personnage Naruto Uzumaki de Naruto Shippuden.

Plusieurs des images des tweets insérés ci-dessus (et qui, comme on dit, ont été extraites telles quelles des documents d’essai Epic et Apple) représentent des personnages qui, tout au long de ces mois, ont atteint Fortnite, comme Kratos de God of War, Halo Master. Chief, ou les artistes Ariana Grande et J Balvin. C’est pour cette raison que l’arrivée de Naruto sur Fortnite Battle Royale ne nous prend pas « par surprise ».

Pour l’instant, nous ne connaissons que la date de sortie du skin Naruto; On ne connaît pas plus de détails, comme son prix, ou quel contenu il apportera avec. Dès que nous en saurons plus, nous vous en informerons.

La source: Twitter / Fortnite_ES