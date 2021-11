Steam Deck retardé : Valve met à jour le statut de son nouvel appareil jusqu’en 2022

Steam Deck, le nouvel appareil de jeu vidéo portable de Valve, responsable de la boutique numérique Steam pour PC, retarde son arrivée sur le marché et ne sera plus disponible en décembre prochain, comme prévu. Cela a été annoncé par la société de Gabe Newell, confirmant que Steam Deck arrivera maintenant en février 202 2, ou ce qui est le même, annonçant un retard de quelques mois sur les plans de lancement originaux de la nouvelle machine.

Pénurie de matériaux pour l’électronique



Cela a été communiqué par Valve via son site officiel, arguant que la pénurie de matériaux pour la fabrication de produits électroniques, un mal qui affecte tant d’industries aujourd’hui, est le principal revers qui a causé ce petit décalage dans le lancement original de Steam Deck .

« Nous sommes vraiment désolés, car nous avons fait tout notre possible pour éviter des problèmes généralisés dans la chaîne d’approvisionnement, mais en raison d’une pénurie de matériaux, nos usines ne reçoivent pas les composants à temps pour respecter les dates de lancement initialement prévues », assurent-ils de Valve. dans leur communiqué officiel.

« Sur la base de nos nouveaux calculs, les expéditions de Steam Deck commenceront en février 2022. Ce sera la nouvelle date de début de la file d’attente de réservation ; Vous ne perdrez pas votre position, mais les dates seront retardées en fonction de ces changements. Les dates de réservation prévues seront mises à jour peu de temps après cette annonce », concluent les responsables du nouvel et tant attendu appareil portable.

Avec la nouvelle date marquée sur le calendrier, nous verrons si Valve peut enfin commencer à fournir des unités Steam Deck en février prochain, nous plaçant dans un proche avenir pour toute nouvelle concernant son lancement. Rappelons que le manque de composants électroniques affecte une bonne partie des entreprises qui se consacrent à l’assemblage et à la fabrication d’appareils de toutes sortes, avec le début de la nouvelle génération comme l’un des secteurs les plus touchés par la pénurie de PS5 unités et Xbox Series dans les magasins.

Origine | Soupape