FUT FIFA 22 TOTW 8 avec Neymar Jr, Iago Aspas et Sergi Darder maintenant disponible

Une semaine de plus, EA Sports présente un nouveau TOTW ou FIFA 22 Team of the Week, le nouvel opus de la saga de football populaire d’Electronic Arts. À tel point que le FIFA 22 Ultimate Team TOTW 8 est désormais disponible avec des joueurs de la stature de Neymar Jr, Iago Aspas, Luis Alberto ou Sergi Darder, entre autres. A ainsi partagé EA Sports via ses canaux officiels, avec une équipe de la semaine avec des statistiques améliorées pour les joueurs les plus remarquables du dernier match de championnat. Un onze de départ rempli de stars mondiales ainsi qu’une sélection de remplaçants, jusqu’à un total de 23 joueurs.

Équipe FUT 22 de la semaine 8

Ainsi, et à partir d’aujourd’hui, le 10 novembre 2022 à 19h00 CST et jusqu’à mercredi prochain, nous pouvons obtenir les nouvelles cartes TOTW 8 de FUT 22, uniquement pour une durée limitée. Aux côtés du onze de départ, nous trouvons des remplaçants tels que Álvarez, Everton, Stuani ou Wilson, entre autres.

Ci-dessous, nous vous proposons la liste complète des joueurs, à la fois de l’équipe FIFA FUT 22 TOTW 8 (Équipe de la semaine), ainsi que des joueurs remplaçants.

Équipe de départ

GK : Yann Sommer (86) – Borussia Mönchengladbach

DG : João Cancelo (87) – Manchester City

DG : Marcos Acuña (86) – FC Séville

DC : Kurt Zouma (84) – West Ham United

RWB : Jonathan Clauss (84) – Racing Club de Lens

CM : Leon Goretzka (88) – FC Bayern Munich

CM : Luis Alberto (86) – Latium

CM : Sergi Darder Moll (82) – RCD Espanyol

AG : Neymar Jr (92) – Paris Saint-Germain

BU : Iago Aspas Juncal (86) – RC Celta

BU : Christopher Nkunku (86) – RB Leipzig

Suppléants

GK : Ciprian Tătărușanu (81) – Milan

BU : Julián Álvarez (84) – River Plate

AG : Everton Sousa Soares (83) – SL Benfica

CDM : Mathias Normann (81) – Norwich City

MR : Harry Wilson (81) – Fulham

DC : Ben White (81) – Arsenal

BU : Cristhian Stuani (81) – Gérone FC

BU : Mickaël Biron (76) – AS Nancy Lorraine

BU : Víctor Dávila (76) – Club León

DD : Ryuta Koike (76) – Yokohama F. Marinos

BU : Moses Mawa (74) – Kristiansund BK

Origine | EA Sports