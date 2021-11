Marvel’s Avengers : première image de Spider-Man dans le jeu

Marvel’s Avengers n’est pas un lit de roses, mais le jeu refuse de jeter l’éponge et une de ses dernières cartouches passe entre les mains (ou filets) de Spider-Man, le prochain personnage jouable. Dans Crystal Dynamics, ils en sont conscients et c’est pourquoi le développeur a voulu partager une première image de Spidey avec le reste de The Avengers afin que nous puissions ouvrir la bouche. On le voit y distribuer des gâteaux (pas des pizzas) en compagnie de Thor, Iron Man et Mme Marvel, ce qui est la même chose que nous pourrons faire avec lui à partir du 30 novembre prochain, lorsqu’il sortira totalement gratuit. Bien sûr, il ne sera disponible que sur les consoles Sony, car le voisin préféré de New York a fini par être exclusif à PS5 et PS4.

Obtenez-vous des photos de Spider-Man? Que diriez-vous d’un seul, mais comme un très bon vraiment vraiment épique. ?? Voici votre premier aperçu de Spider-Man avant son arrivée sur PS4 et PS5 le 30 novembre ! pic.twitter.com/9GKt9HQa8v – Les Avengers de Marvel (@PlayAvengers) 10 novembre 2021

Square Enix est déçu du jeu

L’arrivée de Spider-Man (qui était attendue en ce début d’année…) a été une lueur d’espoir au milieu des deux guerres civiles dans lesquelles le jeu est plongé. D’une part on a le croisement de déclarations entre Square Enix (son éditeur) et Crystal Dynamics (son développeur). Le premier a balayé un masque, a avoué sa déception face aux résultats obtenus par Marvel’s Avengers et a même jeté une fléchette sur le second, puisqu’il a publiquement assuré que la prochaine fois ils essaieraient de mieux sélectionner leurs studios et équipes de développement.

Cette guerre menée dans les bureaux a été rejointe par une autre dans les forums et les réseaux sociaux. Dans ce cas, le conflit a été entre les deux entreprises et la communauté en raison de l’introduction de micropaiements dans le jeu. Ceux-ci nous ont permis d’acquérir de l’expérience plus rapidement et ainsi d’éviter l’agriculture, l’une des plaintes les plus répétées de l’approche Marvel Avengers. Bien que le paiement pour gagner ait finalement été supprimé et que des excuses publiques aient été publiées, de nombreux ajustements du correctif d’origine ont fini par rester, ce qui ne satisfait pas tout à fait les utilisateurs. Lorsque les boosters d’expérience ont été ajoutés, par exemple, l’XP dont nous avions besoin pour monter de niveau a également été augmenté. Maintenant, les premiers sont partis et l’autre retouche a été laissée, brisant l’équilibre et laissant une expérience déséquilibrée.

Dans un tel contexte, Spider-Man arrive avec l’intention de mettre la paix, de regagner la confiance de la communauté et d’augmenter leur nombre. Il ne viendra pas seul, mais accompagné d’un événement spécial et de nouveaux matériaux et skins disponibles ce même 30 novembre. Néanmoins, qu’il porte également chance. Vous allez en avoir besoin.

Marquez ces calendriers ! Une flopée de contenu et de remaniements sont tous disponibles le 30 novembre ! Klaw Raid : Son discordant

⚙️ Mise à niveau de l’équipement et remaniements des ressources

👕 Skins gagnés

🕸️ Événement Spider-Man Hero pour PS4 et PS5

… et plus encore ! Lire – https://t.co/W68pC9UlC2 pic.twitter.com/YcNMzXleog – Les Avengers de Marvel (@PlayAvengers) 4 novembre 2021