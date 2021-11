Gta Trilogy: Toutes Les Stations Et Chansons Confirmées Jusqu'à Présent

Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition comprend trois des titres les plus populaires de la série Rockstar Games. GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas reprennent vie avec une version relookée adaptée aux systèmes actuels. Comme dans les versions originales, la musique et les stations de radio jouent un rôle très important. VGC a compilé toutes les chansons confirmées à ce jour, que vous pouvez consulter dans les lignes suivantes.

Bande originale de GTA III

Flash-back FM

Rush Rush – Debbie Harry

Secouez-le – Elizabeth Daily

Scarface (Push It to the Limit) – Paul Engemann

Elle est en feu – Amy Holland

Je suis chaud ce soir – Elizabeth Daily

Tête Radio

Stripe Summer – Dil-Don’t

Bonne chose – Quoi qu’il en soit

Fade Away – Craig Gray

Changement – Conor et Jay

Voir à travers vous – Frankie Fame

Go Go électronique – Scatwerk

La vie n’est qu’un simple approvisionnement – Dezma

Rise FM

Shake (Revolt Clogrock Remix) – Chris Walsh & Dave Beran

Temps profond – Frisson

Bataille intérieure – RRDS

Partition (Mélange Original) – Slyder

Neo (l’un) – Slyder

Jeu FM

Films d’horreur (instrumental) – Reef

Nous sommes en direct (Danger) – Royce Da 5’9 ″

Nature Freestyle – Nature

JoJo Pellegrino Freestyle – JoJo Pellegrino

Spit Game – Royce Da 5’9 ″ & Pretty Ugly

Je suis le roi – Royce Da 5’9 ″

Lit instrumental 1 (Andy Thelusma) – Rush

Par un étranger – Black Rob

Atteindre le sommet – Agallah & Sean Price

Lit instrumental 2 (Andy Thelusma) – Rush

MSX FM

bourbier – calice (2001)

Get Wild – Rascal & Klone

Jugement dernier – Ryme Tyme

Forcer – Hex

Premier contact – Omni Trio

Spectre – Aquasky

Le gagnant remporte tout – Rascal & Klone

T Minus – Ryme Tyme

Spasme – nCode

Monolithe – D. Kay

Iceberg – Dom & Ryme Tyme

Agent 007 – TJ Rising

Lèvres 106

Bump To The Music par Fatamarse

J’ai l’impression que je n’en peux plus – April’s in Paris

Pour toujours – Lucy

Prier ça va bien ? – Boyz 2 filles

Grand Theft Auto – Da Shootaz

Pointe en caoutchouc – Funky BJs

K-JAH

Danse des vampires – Scientifique

Tes dents dans mon cou – Scientifique

Le cadavre se lève – Scientifique

Le Suaire de la Momie – Scientifique

La peste des zombies – Scientifique

Double Clef FM

Non più andrai farfallone amoroso – Mozart

O mio babbino caro – Puccini

Libiamo ne ‘lieti calici (La Traviata chanson à boire) – Verdi

Chi mi s’arrête dans un tel moment – Donizetti

La donna è mobile – Verdi

Finch’han du vin – Mozart

Bande originale de GTA Vice City

Émotion 98,3

En attendant une fille comme toi – Étranger

Tenté – Squeeze

Continuez à vous aimer – REO Speedwagon

(Je viens) de mourir dans tes bras – Équipe de coupe

Plus que ça – Roxy Music

Afrique – Toto

Ailes brisées – M. Monsieur

Thème de Crockett – Jan Hammer

Sœur Christian – Night Ranger

Jamais trop – Luther Vandross

V-Rock

Je veux du rock – Twisted Sister

Trop jeune pour tomber amoureux – Mötley Crüe

Bâtard dangereux – Poing d’amour

2 minutes avant minuit – Iron Maiden

Cumin ‘Atcha Live – Tesla

Montez la radio – Autographe

La paix fait vendre – Megadeth

Maison de fous – Anthrax

Il pleut du sang – Tueur

Vous avez une autre chose à venir – Judas Priest

Yankee Rose – David Lee Roth

Vague 103

Deux tribus – Frankie va à Hollywood

(Gardez le sentiment) Fascination – La Ligue humaine

Atomique – Blondie

99 ballons de luft – bébé

Enfants en Amérique – Kim Wilde

Pale Shelter – Des larmes pour les peurs

Lunettes de soleil la nuit – Corey Hart

J’ai couru (So Far Away) – Un troupeau de mouettes

Love My Way – Les fourrures psychédéliques

Or – Spandau Ballet

Hyperactif ! -Thomas Dolby

Ne jamais dire jamais – Roméo Void

Style sauvage

One for the Treble (Vocal Mix) – Davy DMX

Clair – Cybotron

Al-Naafiysh (L’âme) (face B) – Hashim

Rock Box – Run-DMC

Ligne de basse (version club) – Mantronix

Baguette magique – Whodini

Plus de Bounce to the Once – Zapp & Roger

Le message – Grandmaster Flash et les Furious Five

Les pauses – Kurtis Blow

Hip Hop, Be Bop (Don’t Stop) (Remix) – Man Parrish

Fièvre 105

Et le rythme continue – The Whispers

Agissez comme vous le savez – Fat Larry’s Band

Descends samedi soir – Oliver Cheatham

Automatique – Les Pointer Sisters

Je serai bon – René & Angela

Toute la nuit – Mary Jane Girls

La vie du ghetto – Rick James

Honte – Evelyn « Champagne » King

Derrière le groove – Teena Marie

Fruits juteux – Mtume

La folie de l’été – Kool & the Gang

Hier soir, un DJ m’a sauvé la vie – Indeep

Flash FM

Hors de contact – Hall et Oates

Journées de la salle de danse – Wang Chung

Maîtrise de soi – Laura Branigan

Appelez-moi – Allez à l’ouest

Kiss the Dirt (Falling Down the Mountain) – INXS

Courir vers toi – Bryan Adams

Four Little Diamonds – Electric Light Orchestra

Propriétaire d’un cœur solitaire – et

La vie est ce que vous en faites – Talk Talk

Votre amour – Le champ extérieur

Radio effrayante

Profitez avec mon combo – Cachao

Le taureau a tort – Alpha Banditos

Je t’ai regardé – Trois juste comme ça

Flûte Latine – Deodato

Maman Papa Tú – Mongo Santamaría

Moi et toi bébé (Picao y Tostao) – Mongo Santamaría

Mambo Mucho Mambo – Machito et son orchestre afro-cubain

La vie est une lentille – Unaesta

Extensions – Lonnie Liston Smith

Super Strut – Deodato

Jamay – Xavier Cugat et son Orchestre

Maracaibo Oriental – Benny Moré

Mambo Gozon – Tito Puente

GTA : la bande originale de San Andreas

Bounce FM

Laisse-le fouetter – Dazz Band

Échangisme hollywoodien – Kool & the Gang

Bonbons – Camée

L’amour est le message – MFSB

Odyssée – Johnny Harris

Love Rollercoaster – Ohio Players

Entre les draps – Les frères Isley

Je peux te faire danser – Zapp

Sang-froid – Rick James

Poplock de la côte ouest – Ronnie Hudson et les gens de la rue

Loopzilla – George Clinton

Funky Worm – Joueurs de l’Ohio

Crépuscule – Labyrinthe

Voyage fantastique – Bord de lac

RSE 103.9

Je suis tellement en toi – SWV

Keep On Movin’ – Soul II Soul

Alors tu aimes ce que tu vois – Samuelle

Frottez-vous dans le bon sens – Johnny Gill

Sensibilité – Ralph Tresvant

Groove moi – Guy

N’ayez pas peur – Aaron Hall

Motownphilly – Boyz II Hommes

Poison – Bell Biv DeVoe

J’ai le sentiment – Aujourd’hui

Nouveau Jack Swing – Wreckx-n-Effect

Ne sois pas cruel – Bobby Brown

My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It) – En Vogue

K-DST

Slow Ride – Foghat

Rivière Verte – Creedence Clearwater Revival

Barracuda – Coeur

Strutter – Baiser

Tenez la ligne – Toto

Jeunes Turcs – Rod Stewart

Mettez-vous au travail – Humble Pie

Une sorte de merveilleux – Grand Funk Railroad

Oiseau libre – Lynyrd Skynyrd

Un cheval sans nom – Amérique

Eminence Front – L’OMS

Smokin’ – Boston

Quelqu’un là-haut m’aime – David Bowie

Deux billets pour le paradis – Eddie Money

Mariage blanc – Billy Idol

K-JAH Ouest

Lit Wicked Inna – Shabba Ranks

Batty Rider – Buju Banton

King Tubby rencontre les rockers Uptown – Augustus Pablo

Révolution – Dennis Brown

L’heure d’Armagideon – Willi Williams

Tueur de trottoir – I-Roy

Funky Kingston – Toots & The Maytals

Cocaïne dans mon cerveau – Dillinger

Chute de pression – Toots & The Maytals

Bam Bam – Pinces

Me voici – Barrington Levy

Drum Pan Sound – Reggie Stepper

Grand vol de train – Black Uhuru

Chase The Devil – Max Romeo & The Upsetters

K-Rose

Amos Moïse – Jerry Reed

Femme de Louisiane, homme du Mississippi – Conway Twitty et Loretta Lynn

Hey Good Lookin ‘- Hank Williams

Reine de Coeur – Jus Newton

New York City – Frères Statler

La carte que Johnny Walker a lue – Endormi au volant

Un pas en avant – The Desert Rose Band

Fou – Willie Nelson

Trois cigarettes dans un cendrier – Patsy Cline

Lit de roses – Les frères Statler

Faire disparaître le monde – Mickey Gilley

Les mamans ne laissent pas vos bébés devenir des cow-boys – Ed Bruce

Je veux toujours de toi – Merle Haggard

Tous mes ex vivent au Texas – Whitey Shafer

J’aime une nuit pluvieuse – Eddie Rabbitt

Radio Los Santos

Hood m’a pris sous – Le plus recherché de Compton

Nuthin ‘But A’ G’ Thang – Dr. Dre feat. Snoop Dogg

Le Ghetto – Trop $ hort

Alwayz into Somethin ‘- NWA

Check Yo Self (The Message Remix) – Ice Cube feat. Das EFX

La course – Kid Frost

Comment je pourrais juste tuer un homme – Cypress Hill

Fuck wit Dre Day – Dr. Dre feat. Snoop Dogg

C’est assez funky – Le DOC

C’était une bonne journée – Ice Cube

Eazy-Er Said Than Dunn – Eazy-E

Rap de meurtre – Au-dessus de la loi

Deep Cover – Dr. Dre feat. Snoop Dogg

Guerillas in tha Mist – Da Lench Mob feat. Glaçon

Radio X

Unsung – Casque

Jésus personnel – Depeche Mode

Crise de la quarantaine – Faith No More

Mère – Dantzig

Culte de la personnalité – Couleur vivante

Movin ‘on Up – Primal Scream

Bienvenue dans la jungle – Guns N’ Roses

Fais semblant d’être mort – L7

Cage rouillée – Soundgarden

J’ai été surpris en train de voler – Jane’s Addiction

Fools Gold – Les roses de pierre

Les os – Alice in Chains

Peluche – Pilotes du Temple de Pierre

Lecture FM

Route vers les richesses – Kool G Rap & DJ Polo

Réchauffez-vous, Kane – Big Daddy Kane

Le Parrain – Spoonie Gee

Moi et le Biz – Masta Ace

Histoire pour enfants – Slick Rick

Rebelle sans pause – Ennemi public

Je sais que tu as une âme – Eric B. & Rakim

Il en faut deux – Rob Base et DJ EZ Rock

BYS – Gang Starr

Vapeurs – Biz Markie

Marque Nubian – Marque Nubian

Sons maîtres 98,3

Cross The Tracks (We Better Go Back) – Maceo & The Macks

Smokin’ Cheeba Cheeba – Groupe Souterrain de Harlem

La fièvre de la jungle – Les Chakachas

Nautilus – Bob James

Oignons verts – Booker T. & the MG’s

Pantalons chauds – J’arrive, j’arrive, j’arrive – Bobby Byrd

Rock Me Again And Again – Lyn Collins

Soul Power ’74 – Maceo & The Macks

Je sais que tu as une âme – Bobby Byrd

Pensez (à ce sujet) – Lyn Collins

Low Rider – Guerre

Amour corrompu – Gloria Jones

(J’ai) Tellement de problèmes dans mon esprit – Sir Joe Quarterman & Free Soul

SF-UR

Terre promise – Joe Smooth feat. Antoine Thomas

Pacifique 202 – 808 État

Voodoo Ray – Un gars appelé Gerald

Ton amour – Frankie Knuckles feat. Principe de Jamie

Break 4 Love – Raze

Ma Foom Bey – Ambiance culturelle

Fais mon corps rock – Jomanda

Un jour – CeCe Rogers

Laissez la musique vous utiliser – Nightwriters

Peux tu le sentir? – M. Doigts

Bouge ton corps – Marshall Jefferson

This Is Acid (A New Dance Craze) (K & T Mix) – Maurice

Week-end – Le projet Todd Terry

Le matin d’après (Sunrise Mix) – Fallout

Je serai ton ami (mélange original de DEF) – Robert Owens

J’ai besoin d’un rythme – The 28th Street Crew

GTA The Trilogy : The Definitive Edition sortira le 11 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il s’agit de la version numérique, car le jeu en boîte n’arrivera que le 7 décembre.

