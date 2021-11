Les Game Awards 2021 promettent plus de jeux et d’annonces que jamais, y compris "de vrais trucs de nouvelle génération"

Attachez les ceintures de sécurité. A moins d’un mois des Game Awards 2021 et du maître de cérémonie de l’événement, Geoff Keighley, a déjà déclenché la spéculation et le battage médiatique. Il l’a fait en confirmant que le gala aura plus de jeux et d’annonces que jamais, y compris « de vrais trucs de nouvelle génération ». Plus précisément, Keighley parle de l’apparition (« d’une manière ou d’une autre ») d’entre 40 et 50 matchs tout au long du gala. Ce sera le plus grand roster de l’histoire des prix et nous permettra de voir « beaucoup de contenu de 2022 et 2023 ». Le célèbre présentateur assure également que, sur ces 50, au moins 10 matchs seront annoncés pour la première fois.

Dans un blog détaillé sur le gala publié sur Epic Games Store, Keighley assure que « pratiquement tous les développeurs et distributeurs ont un certain type de représentation dans le spectacle ». Quant à ce qu’il entend par « de vraies choses de nouvelle génération », il semble qu’il s’agisse de gameplays et de bandes-annonces de jeux qui « rappelleront aux gens que le meilleur reste à venir ». Pour le présentateur, nous n’avons vu que la pointe de l’iceberg de ce que peuvent faire la PS5 et la Xbox Series X. « Je pense que vous verrez du matériel sur l’émission qui est vraiment incroyable. » Bien sûr, il prévient également que « la moitié de l’événement consistera en la cérémonie de remise des prix », seule l’autre moitié sera constituée d’annonces et de premières. De plus, ces The Game Awards 2021, qui auront lieu le 10 novembre au Nokia Theatre de Los Angeles, seront « la première fois en deux ans que l’industrie se rencontre » après tout ce qui s’est passé avec le coronavirus.

Que s’est-il passé en 2020 ?

Dans l’édition de l’année dernière, The Last of Us: Part 2 a été proclamé GOTY 2020 (Jeu de l’année) et il y a eu des surprises de toutes sortes et conditions. Deux exemples d’attentats à la bombe étaient le retour de Perfect Dark et l’annonce d’un nouveau Mass Effect qui poursuivra l’histoire de la trilogie originale. Ils ont été rejoints par des joyaux comme It Takes Two (qui pourrait être nominé pour le GOTY de cette année), des surprises The Callisto Protocol, du créateur de Dead Space, et des situations irrévérencieuses telles que l’apparition de Vin Diesel et Russell Crow dans Ark 2. Comme si vous le manquez.