The Squid Game : son créateur dévoile la fin alternative qu’ils avaient en tête

Après avoir confirmé que la deuxième saison est déjà en cours, Hwang Dong-hyuk, le créateur, réalisateur et scénariste de The Squid Game, a continué à se lâcher auprès de la presse et s’est même encouragé à partager quelques secrets de la série que nous n’avons pas connus. savoir, comme l’existence d’une fin alternative à laquelle nous avons tous vu. Cela a été dit par le showrunner de mode dans des déclarations à Entertainment Weekly :

(Avertissement spoiler) « Nous avons débattu entre deux possibilités avant la fin de la première saison. Il y avait une version alternative de la fin dans laquelle Gi-hun monterait dans l’avion et partirait. Nous avons passé du temps à évaluer si tout allait bien, si c’était correct Que Gi-hun partirait simplement pour voir sa famille et poursuivre son propre bonheur. Nous ne savions pas s’il posait correctement le message ou la question que nous voulions transmettre aux téléspectateurs. Au final, nous avons conclu que non , que la question ne pourrait pas être posée s’il partait dans l’avion. Cette question – pourquoi le monde en est-il arrivé à ce point ? – ne peut être répondue qu’avec Gi-hun se retournant et passant devant la caméra. final ».

a encore quelque chose à dire

Les déclarations sont conformes à la seule promesse que Hwang Dong-hyuk lui-même a faite jusqu’à présent à propos de la deuxième saison. « Je promets seulement ceci : Seong Gi-Hun reviendra et fera quelque chose pour le monde. » Il semble que l’auteur n’ait pas eu l’occasion de contempler un autre personnage comme vainqueur de la fin du jeu Squid, ni qu’il n’ait eu pitié du reste des concurrents. Ce qu’il a apprécié, c’est la possibilité de mettre fin à la série au cours de cette première saison, mais il avait le sentiment que l’histoire avait encore quelque chose à dire et à raconter sur la société, les êtres humains et le monde en général. Nous verrons avec quoi la suite nous surprend alors et quel est son reflet final.