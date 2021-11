Bethesda confirme que Starfield est désormais jouable du début à la fin

Dans une interview avec des confrères d’IGN, Todd Howard, le directeur de Bethesda, a déclaré que le développement de Starfield se passe à merveille et que le titre est désormais jouable de bout en bout. « On est dans une phase où on peut le jouer dans son intégralité, mais il y a encore beaucoup à faire. C’est un match très, très ambitieux et nous n’allons pas relâcher le pied ici ». Interrogé sur la date de sortie (11 novembre 2022), Howard a assuré qu’ils ne l’avaient pas dit pour le dire, mais que c’était « écrit dans la pierre » et que tout le monde dans l’étude le savait. Il admet qu’on ne peut jamais être sûr à 100 % sur ces questions, mais il est optimiste.

Skyrim dans l’espace ?

Les nouvelles sur Starfield se sont multipliées tout au long de ce dernier mois, au cours duquel nous avons par exemple appris que le jeu comportera 150 000 lignes de dialogue, qui seront interprétées par plus de 300 acteurs de différentes nationalités. Des chiffres de crise cardiaque encore plus surprenants si on les compare à ceux de The Elder Scrolls V : Skyrim (avec 60 000 lignes de dialogue) et Fallout 4 (avec 110 000). Nous avons également appris de nouveaux détails sur les systèmes colonisés, la zone du système solaire dans laquelle se déroule l’aventure. C’est un coin de la galaxie qui se trouve à 50 années-lumière de nous et qu’en l’an 2330, lorsque Starfield a lieu, les souvenirs d’une grande guerre subsistent encore et les pirates de l’espace, les fanatiques religieux et les corporations avides de recrues foisonnent. Cela sonne encore mieux lorsque nous entendons Todd Howard lui-même parler du jeu et prétendre qu’il a une structure et un système de faction et une structure de type Skyrim.