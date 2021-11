Pokémon Shimmering Pearl et Shining Diamond présentent des rencontres légendaires

Combattre des Pokémon légendaires sera une possibilité grâce à Pokémon Shiny Diamond et Pokémon Shimmering Pearl, les nouvelles éditions de la saga pour Nintendo Switch. Ce remake des titres originaux de la Nintendo DS prépare son lancement avec une nouvelle bande-annonce, axée sur les soi-disant Confrontations légendaires, qui nous permettra de lutter contre des créatures telles que Mewtwo, Moltres, Rayquaza ou Suicune.

Hansa Park est un espace unique de la version relookée, un lieu que les Coachs pourront visiter après être entrés dans le Hall of Fame avec tous les honneurs. Depuis le site officiel du jeu vidéo, cependant, il est précisé qu’il sera nécessaire de mettre à jour avec le patch dès le premier jour. Et comment fonctionneront les Rencontres Légendaires ? Les commérages disent que placer une dalle sur le piédestal qui convient conduira à l’apparition de l’une de ces magnifiques bêtes.

Des dalles mystérieuses

La façon dont les dalles seront obtenues n’a pas encore été révélée, les joueurs sont donc invités à enquêter et à explorer pour le découvrir. A noter que les Pokémon légendaires différeront selon les éditions, un aspect plus que commun au sein de la saga créée par Gamefreak. Quant aux différents types de dalles, le site indique que la dalle génétique correspond à la salle génétique, mais pointe l’existence d’au moins deux autres types.

Pokémon Shiny Diamond et Pokémon Shimmering Pearl sont développés par l’ILCA sous la supervision de Gamefreak, le studio original. Le jeu sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch le 19 novembre. Des mois plus tard, le 28 janvier, ce sera au tour de l’un des produits les plus attendus de la communauté des Dresseurs, Pokémon Legends : Arceus. Situé dans la région de Sinnoh, mais à une époque reculée, cette production promet de bouleverser la formule.

