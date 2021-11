Skyrim Anniversary Edition : ce qui est inclus et quoi de neuf

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, la nouvelle édition du célèbre opus de la saga Bethesda RPG vieille de 10 ans, fait irruption sur le marché avec une version définitive chargée d’actualités et de contenu inédit. Une nouvelle version qui arrive sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series (avec des améliorations graphiques et de performances pour la nouvelle génération grâce à la mise à jour) au prix de 54,99 euros et 19,99 euros pour ceux qui ont déjà l’édition spéciale de Skyrim et voulez mettre à jour vers la nouvelle version. Mais que contient exactement cette édition du 10e anniversaire ?

Tout le contenu de Skyrim Anniversary Edition

La nouvelle édition anniversaire de The Elder Scrolls V: Skyrim comprend toutes les créations du Bethesda’s Creation Club, une plate-forme créée par la société pour que les fans du jeu et les développeurs eux-mêmes puissent partager leurs créations et leur nouveau contenu et qui fonctionne depuis 2017. Il existe actuellement plus de 500 créations payantes, toutes plus quatre nouvelles disponibles dans The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

Les quatre nouvelles créations sont Pêche, une nouvelle mécanique qui permet des activités de pêche, Mode Survie, dans lequel nous devons survivre en tenant compte d’aspects tels que la faim ou le froid, Curiosités étranges, avec de nouveaux objets et marchandises, et Saints et séducteurs, une nouvelle intrigue avec deux missions principales et plusieurs missions secondaires ainsi que de nouveaux ennemis, armes et armures. Ces quatre créations seront également disponibles gratuitement pour les détenteurs de Skyrim Special Edition ; De plus, toutes ces créations apparaîtront intégrées au monde du jeu, élargissant considérablement l’intrigue et les options de jeu.

D’autre part, l’édition anniversaire comprendra également toutes les améliorations de l’édition spéciale, avec des améliorations graphiques et de performances et le pack d’extension original avec Hearthfire, Dawnguard et Dragonborn. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sera disponible le 11 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series, avec une édition physique pour PS4 et Xbox One.

