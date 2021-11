Star Wars : le Mandalorian révèle un Mandalorian inconnu

Quelques semaines après les débuts de The Book of Boba Fett sur Disney Plus, Star Wars: The Mandalorian poursuit son processus de tournage. La troisième saison ne sera pas disponible en 2021, mais le Mandalorian reviendra avec de nouvelles aventures à partir de l’année prochaine. Comme d’habitude, les responsables de la fiction sont silencieux quand il s’agit de l’histoire, mais les fuites de photos sont inévitables. Bespin Bulletin publie plusieurs clichés et une vidéo dans lesquels on peut apercevoir (plus ou moins) un personnage non confirmé.

A travers diverses images et une vidéo, nous avons pu rencontrer un Mandalorian inconnu. Peu ou rien ne peut être glané à partir des images divulguées, au-delà de l’acteur apparaissant sans casque, mais portant une armure Mandalore. La scène est enregistrée avec un écran bleu, de sorte que trop d’informations intéressantes sur l’emplacement ne peuvent pas non plus être extraites. Bien sûr, il y a un bloc de glace qui suggère la possibilité qu’il se trouve sur une planète glacée.

Photo : Bulletin Bespin.

Sasha Banks ne sera pas dans le Mandalorian 3

Koska Reeves était le Mandalorian qui accompagnait Bo-Katan dans la deuxième saison de The Mandalorian. Cependant, le personnage ne sera pas de retour pour les nouveaux épisodes, comme l’a confirmé l’actrice elle-même, Sasha Banks. Selon ses dires, même si « cela a été incroyable » de faire partie de cette aventure, l’interprète a déclaré qu’elle ne serait pas dans la troisième saison, bien qu’elle n’en ait pas précisé les raisons.

Vendredi prochain, le 12 novembre, aura lieu le Disney Plus Day, une journée de célébration au cours de laquelle des nouvelles sur Marvel et Star Wars seront révélées. Ce n’est pas confirmé, mais il se murmure qu’il y aura des vidéos sur The Mandalorian et d’autres produits attendus de la saga, comme Obi-Wan Kenobi ou Star Wars : Andor.

Origine | Bulletin Bespin