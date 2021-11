Football Manager 2022 : où acheter le jeu, prix et éditions

La gestion du football est mise à jour avec Football Manager 2022, qui est maintenant disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous pouvez également gérer le club de vos rêves sur les appareils mobiles iOS et Android, via une version spécialement conçue pour cette plateforme, sans oublier la Nintendo Switch. Dans les lignes suivantes, nous vous présentons où, comment et combien il vous en coûtera pour acquérir l’édition de cette année dans tous les systèmes.

Toutes les éditions de Football Manager 2022

Football Manager 2022 Édition Xbox

C’est la version adaptée à Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S, bien qu’il soit également possible d’y jouer sur PC. Grâce à l’accord entre SEGA et Microsoft, les utilisateurs du Xbox Game Pass ont la possibilité d’en profiter dès le premier jour, sans frais supplémentaires et avec une progression croisée.

Responsable Football 2022

La version optimisée pour PC est disponible sur Steam et Epic Games Store. En plus du jeu de base, les utilisateurs peuvent acheter le Game Editor séparément, au prix de 7,99 euros. Bien sûr, ils préviennent qu’il n’est possible de l’utiliser qu’en mode Football Manager.

Football Manager 2022 Mobile

Les appareils mobiles IOS et Android ne sont pas en reste sans leur version respective du titre de gestion de football tant attendu. SEGA a commercialisé Football Manager 2022 Mobile pour 9,99 euros, afin que les utilisateurs puissent profiter de l’expérience au creux de leur main.

Achetez Football Manager 2022 Mobile pour 9,99 euros sur Android

Achetez Football Manager 2022 Mobile pour 9,99 euros sur iOS

Football Manager 2022 Touch

L’hybride de Kyoto reçoit une autre version, connue sous le nom de Football Manager 2022 Touch. Le jeu profite de l’interface Nintendo Switch pour proposer toutes ses options dans un format portable.

Achetez Football Manager 2022 Touch pour 39,99 euros dans le Nintendo eShop

Format numérique

Achetez Football Manager 2022 Xbox Edition pour 39,99 euros dans le Microsoft Store

Achetez Football Manager 2022 pour 54,99 euros sur l’Epic Games Store

Achetez Football Manager 2022 pour 54,99 euros sur Steam

Format physique

Achetez Football Manager 2022 pour PC pour 44,99 euros sur Amazon

Achetez Foobtall Manager 2022 pour PC pour 49,95 euros en JEU

Achetez Foobtall Manager 2022 pour PC pour 54,99 euros à la FNAC