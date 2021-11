Football Manager 2022 pour iOS et Android : configuration requise et mobiles pris en charge

Football Manager 2022 Mobile, la nouvelle édition du célèbre simulateur de gestion de football de Sports Interactive et Sega, est désormais disponible sur les mobiles et tablettes iOS et Android afin que nous puissions nous sentir comme de vrais managers de notre propre club et atteindre la gloire dans les compétitions les plus professionnelles Des joueurs exigeants du football mondial, le tout depuis le confort de notre bureau virtuel et une interface tactile entièrement renouvelée qui élève encore plus le niveau par rapport aux versions précédentes.

FM 2022 Exigences mobiles sur iOS et Android

Ainsi, si vous souhaitez entrer pleinement dans la gestion de football professionnel la plus avancée du marché interactif et que vous vous demandez si vos terminaux mobiles seront capables de faire tourner le jeu avec des garanties suffisantes, nous vous proposons la configuration requise Football Manager 2022 Mobile sur les appareils iOS et Android. .

Dans le cas de l’iPhone (iOS), notre appareil Apple doit être mis à jour vers iOS 10.0 ou une version ultérieure et offrir une prise en charge graphique pour Metal. Par conséquent, Football Manager 2022 Mobile sera compatible avec les appareils suivants et ultérieurs : iPhone 5S, iPod Touch 6e génération, iPad Air 1re génération et iPad Mini 2e génération. De plus, le jeu nécessitera un minimum de 1 Go d’espace libre pour être installé.

En revanche, sur les appareils Android, il sera nécessaire d’avoir la version 4.4 (Kit Kat) ou supérieure et une résolution minimale de 800 x 480 ; oui, les téléphones et tablettes basés sur les chipsets Tegra 2 ne sont pas pris en charge. L’espace de stockage minimum est de 800 Mo, avec 300 Mo supplémentaires pour télécharger les photos des joueurs.

Parmi les principales nouveautés de cette nouvelle édition 2022 on retrouve :

Vous avez plus de 60 ligues de 25 des pays avec la plus grande culture du football à portée de main. Prenez en main votre club et obtenez une ascension fulgurante au sommet.

Avec les nouveaux outils de dépistage, vous pourrez signer la nouvelle génération de jeunes promesses et de superstars mondiales comme jamais auparavant, ce qui vous permettra de créer une équipe qui se battra pour tous les trophées.

Lancez-vous avec l’une des nombreuses équipes tactiques prédéfinies, inspirées des styles de jeu les plus avant-gardistes au monde.

Savourez le spectacle du jour du match et asseyez-vous sur le banc numérique à vue aérienne pour suivre l’action et regarder votre plan prendre vie.

Origine | Sports interactifs