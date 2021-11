GTA The Trilogy : quand et à quelle heure peut être téléchargé sur PS5, PS4, Xbox, Switch et PC

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition fait face à ses dernières heures avant d’être mis en vente au format numérique pour PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et consoles PC. La compilation nous permettra de redécouvrir avec des améliorations visuelles et mécaniques les livraisons de GTA III, Vice City et San Andreas ; y compris la possibilité de jouer à 60 FPS dans la prochaine génération. Ce sera ce jeudi 11 novembre que le jeu sortira sur toutes les plateformes précitées, mais à quelle heure exactement pourra-t-il être téléchargé ? Nous vous disons.

Quand pouvons-nous télécharger Grand Theft Auto : la trilogie – l’édition définitive

Selon le portail d’assistance officiel de Rockstar Games, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sera disponible en téléchargement à partir de 16h00 (CET), heure de la péninsule espagnole. Comme ils l’expliquent, ce sera le calendrier « dans toutes les régions et sur toutes les plateformes ». Par conséquent, GTA Trilogy pourra commencer à jouer à partir de quatre heures de l’après-midi en Espagne ce jeudi sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.

À quelle heure Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sera-t-il disponible en téléchargement ?

Espagne (heure française) : à 16h00

Espagne (Îles Canaries) : à 15h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 11h00

Brésil : à 12h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 10h00

Equateur : à 10h00

Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 10h00

États-Unis (PT) : à 07h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 09h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Vénézuela : à 11h00

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrive ce jeudi 11 novembre pour les magasins numériques de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Xbox Game Pass, PC et Nintendo Switch. Le 7 décembre nous pourrons l’acheter physiquement dans sa version console.

