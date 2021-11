Football Manager 2022 : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Le nouvel opus de la saga du football sportif et managérial de Sports Interactive et Sega est désormais disponible sur PC et consoles. Football Manager 2022 arrive pour offrir encore plus d’opportunités que les précédents versements. Malgré l’annulation de la version pour les appareils mobiles iOS et Android, ils préparent une version pour Nintendo Switch au-delà de celles pour les consoles Xbox One et Xbox Series X / S. En fait, il est également disponible sur Xbox Game Pass, de sorte que tout abonné à ce service peut accéder au catalogue et le télécharger sans problème pour profiter de l’adrénaline de gérer une équipe de football d’élite.

Sans plus tarder, nous vous laissons ci-dessous la liste complète des exigences minimales et recommandées pour jouer à la version PC de Football Manager 2022, bien que nous prévoyions déjà que pratiquement n’importe quel ordinateur puisse le déplacer sans problème :

Configuration minimale requise pour jouer sur PC

Système d’exploitation : Windows 7 64 bits, 8 / 8.1, 10

Processeur : Intel Core 2 ou AMD Athlon 64 1,8 GHz +

Mémoire : 4 Go de RAM

Graphiques : Intel GMA X4500, NVIDIA GeForece 9600M GT, AMD / ATI Mobility Raedon HD 3650 – 256 Mo de VRAM

DirectX : version 11

Stockage : 7 Go d’espace disponible

Configuration recommandée pour jouer sur PC

La seule exigence recommandée qui est indiquée sur la page officielle du jeu sur Steam est que « Cela nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits », donc pratiquement n’importe quel ordinateur peut déplacer le jeu sans problème. Puisqu’il s’agit d’un simulateur de gestion d’équipe, les performances graphiques et techniques du titre ne sont pas une priorité, donc tout joueur qui voudra l’essayer, quelle que soit la qualité de son PC, pourra le faire. En fait, il existe une démo gratuite disponible que nous pouvons télécharger pour jouer une partie du titre sans frais.