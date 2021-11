Un vétéran de LucasArts revient pour développer la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order

Le succès de Star Wars Jedi : Fallen Order prédisait des suites futures, ce qu’Electronic Arts lui-même a ouvertement confirmé à plusieurs reprises. Le jeu vidéo développé par Respawn Entertainment sera étendu avec de futures aventures et mettra en vedette un ancien développeur de LucasArts, aujourd’hui disparu. Patrick Wren, ancien responsable du multijoueur Halo chez 343 Industries, a annoncé sur Twitter qu’il rejoignait le studio.

« Je suis heureux d’annoncer qu’aujourd’hui est mon premier jour dans l’équipe Jedi en tant que concepteur principal de rencontres chez Respawn. Je suis ravi de revenir à Star Wars et de travailler avec cette équipe incroyable », a-t-il écrit. En tant que développeur, il a été concepteur de niveaux pour la Jedi Academy et a prototypé plusieurs jeux non annoncés. Il a également été chargé de dessiner Star Wars: First Assault, un jeu qui a été annulé lorsque Disney a acheté Lucasfilm.

Je suis heureux d’annoncer qu’aujourd’hui est mon premier jour dans l’équipe Jedi en tant que Senior Encounter Designer @Respawn. Je suis tellement excité d’être de retour sur Star Wars et de travailler avec cette équipe incroyable. pic.twitter.com/JItAkdB5xa – Patrick Wren (@Witdarkstar) 8 novembre 2021

Cal Kestis, le Jedi qui a survécu à la purge

L’histoire de Star Wars Jedi: Fallen Order se déroule entre les épisodes III et IV, lorsque l’empereur Palpatine émet l’ordre 66 et fait annihiler les Jedi. Des années plus tard, Cal Kestis vit caché des yeux impériaux, mais sa couverture ne dure pas longtemps. Vous devrez ré-embrasser les pouvoirs de la Force pour vous engager dans une nouvelle mission dangereuse, qui implique bien sûr d’affronter l’Empire Galactique. Sabre laser à la main, le jeune homme se lancera dans un voyage à travers la galaxie, dans lequel il découvrira son destin. L’histoire se termine de manière ouverte, il est donc possible que le prochain titre nous remette dans le skin de cet ancien Padawan.

Cette aventure d’action est sortie sur PS4, Xbox One et PC (plus tard sur Stadia). Il peut également être apprécié sur les consoles de nouvelle génération, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, qui ont reçu deux mises à jour pour optimiser le produit pour leur matériel.

