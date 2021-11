GTA The Trilogy : Configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition n’est qu’à deux jours de sa première mondiale au format numérique pour les consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC. La compilation, un remastering avec une partie d’un remake (utilisant maintenant Unreal Engine) inclura avec des améliorations visuelles et mécaniques les tranches de GTA III, Vice City et San Andreas. Il est temps de connaître la configuration système minimale et recommandée pour la version de votre ordinateur. Votre PC peut-il le déplacer ?

Cela peut vous intéresser :

Grand Theft Auto: The Trilogy – La configuration minimale et recommandée de l’édition définitive

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition nécessitera un processeur Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300 avec 8 Go de RAM pour fonctionner sur des ordinateurs Windows. En ce qui concerne le GPU, Rockstar recommande une Nvidia GeForce GTX 760 de 2 Go ou une AMD Radeon R9 280 de 3 Go, toujours avec 45 Go de stockage sur disque minimum. Voici les prérequis recommandés pour jouer dans les meilleures conditions.

Grand Theft Auto La Trilogie

Pour installer, activer et jouer à Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition en ligne sur un ordinateur Windows, vous devez installer Rockstar Games Launcher et vous connecter au Rockstar Games Social Club avec une connexion Internet.

Exigences minimales:

Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Processeur graphique : Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go

8 Go de RAM

45 Go de stockage

Windows 10

Exigences recommandées:

Processeur : Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Processeur graphique : Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go

16 Go de mémoire RAM

45 Go de stockage

Windows 10

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arrive ce jeudi 11 novembre pour les magasins numériques de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Xbox Game Pass, PC et Nintendo Switch. Le 7 décembre, il sera également lancé physiquement dans sa version console.

Origine | Rock star