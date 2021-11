Forza Horizon 5 clôture sa première journée avec plus de 4,5 millions de joueurs

Forza Horizon 5 a clôturé sa journée d’ouverture ce 9 novembre avec plus de 4,5 millions de joueurs ajoutant des consoles Xbox, PC et Xbox Cloud Gaming. Le jeu vidéo Playground Games, qui comptait déjà plus d’un million d’utilisateurs lors de l’avant-première ce week-end dernier, bat ainsi tous les records à ce jour dans la saga de conduite d’arcade du studio britannique. La meilleure journée d’ouverture d’un jeu vidéo Xbox Game Studios.

Nous avons investi pendant des années dans Xbox pour que plus de gens puissent jouer. Avec plus de 4,5 millions de joueurs à ce jour sur PC, cloud et console, Forza Horizon 5 montre que cette promesse prend vie. Plus grand jour de lancement pour le jeu XGS, pic simultané 3x FH4 haut. Merci aux joueurs et bravo à @WeArePlayground – Phil Spencer (@ XboxP3) 10 novembre 2021

Le Festival Horizon teint le monde entier depuis le Mexique

Alors que dans des forums tels que ResetERA, il était commenté minute par minute pendant les dernières heures de la nuit à l’heure du Pacifique combien de joueurs ont appelé les serveurs de jeu, Phil Spencer lui-même a profité de son compte Twitter personnel pour signaler non seulement ces données de plus plus de 4,5 millions de joueurs —qui peuvent être consultés dans le propre Horizon Festival du jeu—, mais aussi pour relativiser la valeur de ce chiffre.

Il a fallu à Forza Horizon 4 une semaine complète pour dépasser les 2 millions de joueurs. Le cinquième versement a triplé la base d’utilisateurs actifs du quatrième épisode le jour de ses débuts, a déclaré Spencer, remerciant toute la communauté pour son soutien continu.

Forza Horizon 5, un pas en avant dans l’accessibilité

Playground Games veut que tout le monde puisse jouer à Forza Horizon 5. Après avoir appris qu’ils allaient inclure des options d’inclusion de l’identité de genre, avec des pronoms comme il, elle et elle (pour les personnes qui s’identifient comme non binaires), nous avons ensuite découvert toutes les options d’accessibilité intégrées depuis sa sortie ; y compris visuel, sonore et mécanique. De plus, le jeu sera mis à jour avec la prise en charge de la langue des signes américaine (ASL) et de la langue des signes britannique (BSL) pour les scènes cinématographiques.

Forza Horizon 5 est désormais disponible pour Xbox One, Xbox Series X | S, Xbox Cloud Gaming et PC ; également sur Xbox Game Pass dès le premier jour.

