Nintendo insiste : la Nintendo Switch est à « l’équateur » de son cycle de vie

La Nintendo Switch est au milieu de son cycle de génération. Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a expliqué lors de la session de questions-réponses correspondant à la présentation des résultats financiers du dernier trimestre (T2 / FY2021) que la plate-forme hybride est au milieu de sa vie.

Nintendo Switch aura 5 ans en mars prochain ; il y a beaucoup d’avance

« Nous ne pouvons pas commenter la prochaine console pour le moment », ajoute d’abord Furukawa, rappelant que jusqu’au 30 septembre dernier, ils ont expédié plus de 92 millions d’unités de Nintendo Switch, viennent de lancer la Nintendo Switch OLED et prévoient d’en distribuer d’autres 15 millions d’unités. d’octobre à fin mars 2022. « Nous reconnaissons que le système est au milieu de son cycle de vie. »

Shuntaro Furukawa, président de Nintendo | Photo : Nintendo

« Le lancement de la Nintendo Switch OLED a contribué à la poursuite de la dynamique des ventes et nous proposons désormais aux consommateurs trois modèles de Nintendo Switch adaptés à leurs styles de jeu et à leur style de vie, ainsi qu’une large gamme de logiciels », ajoute-t-il, justifiant ainsi la dynamique de le système. « Avec cela, nous pensons qu’une base de croissance a été posée qui dépasse ce que nous considérions auparavant comme un cycle de vie du matériel conventionnel. » Parce que la Nintendo Switch n’a pas un cycle de vie normal : ce sera la première console de l’histoire de Nintendo avec une croissance annuelle des joueurs actifs dans sa sixième année de vie.

C’est ainsi que Nintendo explique à ses investisseurs le cycle de vie de la Nintendo Switch

Ce n’est pourtant pas la première ni la deuxième fois que le président du géant japonais prononce ces propos. Tenemos que remontarnos al mes de febrero de 2020, cuando Nintendo Switch llevaba despachadas 52 millones de unidades hasta el 31 de diciembre de 2019. Fue entonces cuando insinuó a sus inversores que la máquina de los Joy-Con podía vivir un ciclo generacional más largo de normal. À cette époque, il était sur le marché depuis près de trois ans.

Plus tard, en mai de la même année 2020, il a rétréci un peu plus sa position et a déclaré que la Nintendo Switch était « à peine au milieu » de sa vie, une fois qu’elle avait achevé sa troisième année complète sur le marché.

Famille de consoles Nintendo Switch

À partir de ce moment est venue la pandémie de COVID-19, qui a entravé le processus de développement des projets internes de l’entreprise ; pas seulement la production et la distribution de matériel. Cela a précipité des changements dans le calendrier de sortie de la marque et, par conséquent, une refonte de la feuille de route.

Déjà en février 2021, il y a à peine six mois, Nintendo a reconnu à Nikkei qu’ils se sentaient capables de travailler pour prolonger la durée de vie de Nintendo Switch pendant des années. « Nous sommes en mesure d’offrir une grande variété de jeux différents car Switch est à la fois une console domestique et une console portable, mais nous pouvons continuer à faire beaucoup de choses dans les années à venir », a-t-il déclaré.

En parallèle, Doug Bowser, président de Nintendo of America, expliquait en 2020 qu’ils cherchaient à reformuler le concept de génération de console avec la Nintendo Switch.

Qu’il soit ou non tôt pour penser à un successeur est quelque chose auquel nous réfléchissons dans cette chronique d’opinion.

Origine | Résumé des questions-réponses Nintendo (T2 / FY2021), page 4