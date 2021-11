My Hero Academia: World Mission of Heroes, date de sortie et cinémas où voir le film

Selecta Visión a officialisé la première de My Hero Academia: World Mission of Heroes dans les cinémas de toute l’Espagne ce vendredi 12 novembre. Les amoureux de l’œuvre de Kōhei Horikoshi, l’un des emblèmes actuels du magazine Shonen Jump de Shueisha, ajouté à l’anime à succès Funimation avec ses cinq saisons actuellement, pourront assister à de nombreux théâtres à travers le pays à partir de ce vendredi. Nous vous invitons à voir la bande-annonce du film en Français au début de cette news.

Après avoir levé plus de 28 millions de dollars rien qu’au Japon – presque le double de son prédécesseur – My Hero Academia: World Mission of Heroes cherche à faire comprendre aux fans espagnols que l’événement en vaut la peine. Il s’agit du deuxième volet de la série de films basés sur My Hero Academia et du troisième film basé sur le manga de Kōhei Horikoshi. Dans ce message publié sur Twitter par Selecta Visión elle-même, nous pouvons voir la liste des cinémas qui diffuseront le film dans notre pays.

Avec la production du réputé studio Bones (Brotherhood, Mob Psycho 100, Noragami, My Hero Academia), dont une animation à la hauteur de très peu est reconnue ; et réalisé par Kenji Nagasaki, qui a également réalisé les films précédents de la saga et de la série de la même franchise, on peut voir le film en Français ou dans sa version originale. Le film a été présenté en avant-première vendredi 29 octobre dernier aux États-Unis et a clôturé son premier week-end avec la meilleure moyenne par copie du Top 10 aux États-Unis : numéro 4 avec 6,4 millions dans 1600 cinémas.

De quoi parle My Hero Academia: World Mission of Heroes ?

Ensuite, nous partons avec le synopsis officiel de My Hero Academia : World Mission of Heroes : « L’organisation Humanize a caché des bombes pour détruire les détenteurs de cadeaux dans le monde et Deku et le reste des héros doivent les trouver. Une mystérieuse organisation criminelle connue sous le nom d’Humanize a l’intention de détruire les détenteurs doués à travers le monde », commencent-ils.

Il n’y a pas d’autre choix que d’essayer de sauver la population de ces bombes spéciales cachées partout sur la planète. Pour ce faire, un groupe de héros est sélectionné. « Deku, Bakugo et Todoroki, qui pratiquent dans un bureau de héros, font également partie de la mission du pays lointain d’Oseon. Mais Deku est impliqué dans un incident et devient le plus recherché de tout le pays. Pendant ce temps, Humanize lance une déclaration au monde… Le délai est de 2 heures ! ». L’avenir de la planète entière est entre vos mains ; c’est la plus grande mission à ce jour. Le scénario? Globalement.

Origine | Sélectionnez Vision; communiqué de presse