Shigeru Miyamoto veut que la saga Super Mario 3D s’étende encore plus

Nintendo veut faire évoluer la formule Super Mario, qui a deux aspects principaux : 2D et 3D. Shigeru Miyamoto, père de la série et concepteur d’une multitude de titres, a reconnu lors de la session de questions-réponses correspondant à la présentation des résultats financiers du dernier trimestre (T2 / FY2021) qu’ils souhaitaient étendre l’aspect 3D à de « nouveaux formes ».

Bien qu’il ne soit pas entré dans les détails spécifiques d’un jeu, ses propos comprennent que Super Mario Odyssey (2017, Nintendo Switch) a été un tournant dans la licence; et c’est le titre qu’ils prendront comme référence pour étendre une fois de plus une formule embrassée par le succès — 21,95 millions d’unités vendues ; le plus réussi de la série.

Comment combiner l’accessibilité avec le plaisir et l’innovation

Pour décrire sa position, le créatif explique qu’il existe une différence fondamentale entre Mario 2D et Mario 3D. Après la sortie de Super Mario Galaxy en 2007, « l’objectif était de développer un jeu Super Mario 3D plus accessible, et le résultat était New Super Mario Bros. Wii, un jeu de base Super Mario à défilement horizontal auquel même les nouveaux joueurs pouvaient jouer. facilement », qui en 2016 a été encore simplifiée avec Super Mario Run sur les terminaux iOS et Android, l’une des premières incursions de Nintendo dans les smartphones.

Super mario odyssée

« Pour le futur Mario en 3D, nous voulons nous développer davantage et de nouvelles manières »

« Lorsque nous développons des logiciels, nous nous efforçons d’incorporer de nouveaux éléments, mais en même temps, nous voulons que même les joueurs novices puissent s’amuser facilement. Récemment, les gens de toutes les générations ont apprécié le jeu de Mario en 3D Super Mario Odyssey, donc pour le futur Mario en 3D, nous voulons nous étendre davantage et de nouvelles manières », phrase.

Après le succès de Super Mario Odyssey, qui a réussi à captiver les publics nucléaires et les plus décontractés – quelque chose qui n’atteignait jusqu’à présent que le côté 2D avec un tel succès – il reste à voir où se dirige la série. Quatre ans se sont écoulés depuis sa sortie en exclusivité sur Nintendo Switch.

Origine | Résumé des questions-réponses Nintendo (T2 / FY2021), pages 4 et 5