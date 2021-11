Bethesda a déjà des idées pour Fallout 5 ; mais maintenant ils pensent à Starfield et Elder Scrolls 6

Starfield, la nouvelle série RPG de Bethesda, est le projet « le plus hardcore » de Bethesda Game Studios à ce jour. Todd Howard, producteur exécutif du studio, reconnaît qu’ils ont déjà des idées pour un éventuel Fallout 5, mais pour le moment, la chaîne des priorités fait passer leur nouvel opéra spatial et le successeur de Skyrim, The Elder Scrolls VI, en premier. Nous ne le verrons pas à court terme.

Cela peut vous intéresser :

S’adressant à IGN, Todd Howard n’a pas contourné la question, mais il alerte sa communauté qu’il y a un certain nombre de projets en cours qui attendent la prochaine itération majeure de Fallout, qui depuis Fallout 76 en 2018 a vu une nouvelle approche conceptuelle qui n’a pas fini par éblouir le grand public.

Starfield | Studios de jeux Bethesda

Starfield, un Skyrim dans l’espace ; disponible en novembre 2022

Avec Fallout 5, ils ont déjà un brouillon avec des idées sur « ce que nous voulons faire », mais le temps règne : «[…] J’aimerais trouver un moyen d’accélérer ce que nous faisons, mais je ne peux pas vraiment dire ou m’engager à quoi que ce soit aujourd’hui, ou quand cela va arriver, à part dire que notre cadence est Starfield puis Elder Scrolls 6, » souligne-t-il convaincu. Fallout 4 est sorti en magasin en novembre 2015 et s’est imposé comme le dernier opus numéroté majeur d’une série qui ne manquera pas de chercher de nouveaux horizons dans le futur.

Pour en revenir à Starfield, cette nouvelle propriété intellectuelle est ressentie comme un projet « maintenant ou jamais ». Ils avaient les outils, les ressources et le désir de se lancer dans une saga spatiale avec des caractéristiques et une structure similaires à Skyrim.

Starfield est actuellement en plein développement avec l’objectif d’être lancé dans le monde le 11 novembre 2022 sur Xbox Series et PC ; dès le premier jour sur Xbox Game Pass. En cas de doute : il ne s’agit pas d’une exclusivité temporaire, il ne sortira que sur Xbox et PC.

Origine | IGN ; via GamingBolt