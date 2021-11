Téléchargement gratuit de la trilogie Assassin’s Creed Chronicles sur PC pour le 35e anniversaire d’Ubisoft

C’est Ubisoft qui fête son anniversaire ces jours-ci, mais l’entreprise française a voulu le fêter en étant celle qui nous fait un cadeau (peut-être pour qu’on lui dise ce petit mensonge que trente est le nouveau vingt). Le développeur propose sur son site internet, et totalement gratuit, une copie de la version PC d’Assassin’s Creed Chronicles Trilogy. Nous pouvons racheter le titre jusqu’au 12 novembre prochain à 11h00 (heure locale espagnole) et une fois racheté, jouer quand et combien nous voulons.

En tout cas, ce n’est pas la seule façon dont il l’a imaginé pour fêter ses 35 ans. En voici d’autres :

Qu’en est-il d’Assassin’s Creed Chronicles ?



En réalité, le cadeau d’Ubisoft consiste en trois jeux différents, ou du moins vendus séparément à l’époque. D’où la trilogie de son nom. Cette compilation comprend Assassin’s Creed Chronicles China (se déroulant au 16e siècle), AC Chronicles India (19e siècle) et la dernière partie de la trilogie, AC Chronicles Russia (20e siècle). Ils durent environ 6 heures chacun et offrent une approche des plus curieuses de la saga. Ne pensez pas à l’action et aux aventures furtives auxquelles les principaux versements nous ont habitués. Aucun d’entre eux n’est un bac à sable 3D, bien au contraire. Ces spin-offs proposent une formule radicalement différente : trois histoires à défilement horizontal en 2,5 dimensions avec un style rappelant des jeux comme Mark of the Ninja. Bien qu’ils ne se soient jamais démarqués par leur qualité, ils méritent une seconde chance gratuite, surtout si nous sommes fans de la franchise. Et vous savez, sur un cheval cadeau…