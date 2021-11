Elden Ring : quelle est la taille du jeu sur PS5 et Xbox Series X/S ?

D’Elden Ring, donnez-nous tout. Chaque seconde de gameplay, chaque détail technique et, idéalement, une invitation à la bêta fermée. Mais au cas où ces derniers n’arriveraient pas, nous ferions mieux d’aller avec le premier. Le Xbox Store a annoncé combien le jeu occupera sur nos disques de stockage et ce sera 50 Go. Nous aurons besoin de 50 Go gratuits pour profiter du monde conçu par George RR Martin, à la fois dans la nouvelle génération (Xbox Series X / S) et dans la précédente (Xbox One). Et ce sera probablement la même chose sur PS5 et PS4.

Ces 50 Go sonnent comme peu en ces temps (le dernier Call of Duty dépasse de loin les 100, par exemple), mais néanmoins ils sont bien plus que d’habitude si l’on regarde l’histoire de From Software. L’œuvre précédente du studio, Sekiro Shadows Die Twice, ne faisait que 12,58 Go. Rien de bizarre en tout cas. On répète que c’est encore peu et plus si on parle d’un titre qui prend en charge les textures haute résolution et propose une expérience avec la 4K, 60 ips et le ray-tracing.

Un mois plein d’actualités

Le développeur semble être conscient de la durée d’attente pour nous jusqu’à son lancement (prévu pour le 22 février 2022), il a donc été bienveillant et a partagé avec nous ces dernières semaines un bon nombre de détails sur le jeu. En plus d’un nouveau gameplay spectaculaire, From Software a annoncé les différentes éditions collector d’Elden Ring, parmi lesquelles se démarque qui s’élève à 259,99 euros et propose une réplique à l’échelle 1: 1 du casque Malenia. Mais ce n’est pas tout, l’immédiateté de la bêta privée a conduit le studio à partager également certaines des classes du jeu et la configuration graphique du titre, avec divers modes graphiques. Une collation par rapport à la quantité d’impressions et d’avis qui vont pleuvoir sur nous ces jours-ci de la part des chanceux qui tentent la démo. Et pourquoi nous leurrer, nous en lirons chaque point. Nous voulons vraiment visiter les Midlands.