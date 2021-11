Obtenez 75 jours gratuits de Crunchyroll Premium avec Xbox Game Pass Ultimate

Comme si les avantages du Xbox Game Pass étaient peu nombreux (attention au morceau de novembre qui est marqué), Microsoft a voulu en ajouter un de plus : 75 jours gratuits de Crunchyroll Premium que tout le monde peut racheter à condition de le faire avant le 8 Février 2022, date d’expiration de l’offre. Et oui, la promotion nous oblige à créer un nouveau compte Crunchyroll (n’oubliez pas de supprimer le renouvellement automatique) et il ne sera disponible qu’aux abonnés Xbox Game Pass ULTIMATE (nous expliquons ici les différences).

Qu’est-ce que Crunchyroll ?

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, Crunchyroll est la plateforme otaku par excellence. Un service de streaming comme Netflix ou HBO Max, mais axé uniquement et exclusivement sur l’anime. Durant ces 75 jours, un catalogue de plus de 1000 séries sera mis à notre disposition, dont des noms tels que One Piece, My Hero Academia ou Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba. Vous pourrez même suivre les dernières saisons de celles-ci au rythme de leur diffusion au Japon. Chaque dimanche, il y a un nouveau chapitre de l’arc de Wano et des Gardiens de la Nuit, par exemple.

Comment profiter des 75 jours gratuits de Crunchyroll ?

La promotion est disponible dès maintenant et pour l’obtenir, il vous suffit de vous rendre dans la rubrique Xbox Game Pass depuis votre PC, la console ou encore l’application mobile correspondante. De là, vous n’avez qu’à accéder à la section des récompenses. Une fois à l’intérieur, l’offre Crunchyroll Premium sort en premier sous le nom de « Free Mega Fan Trial ». Si vous cliquez sur échanger, un QR code sera généré à partir duquel vous êtes déjà redirigé vers le web pour vous inscrire et créer votre compte sur la plateforme. Aussi simple que cela. A partir de ce moment, adieu la vie sociale. (Comme nous l’avons dit au début de l’actualité, attention aux nouveaux comptes et aux renouvellements automatiques).