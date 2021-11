The Squid Game : la saison 2 est déjà lancée et son créateur nous fait une promesse

et, nous savons. Compte tenu de son succès et de sa fin, la chose étrange aurait été de ne plus entendre parler de The Squid Game, mais pour le moment nous n’avions rien d’officiel. Aujourd’hui, c’était la première fois que son créateur, Hwang Dong-hyuk, parlait sérieusement de l’avenir de la série. Dans des déclarations à Presse associée, le réalisateur et scénariste a confirmé que la deuxième saison est déjà en cours, a précisé dans quelle phase de production il s’agit et nous a même laissé une promesse à ce sujet.

« Il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de demande et beaucoup d’amour pour une deuxième saison. J’ai l’impression que vous ne nous avez pas donné beaucoup de choix, alors je dirai oui, effectivement, il y aura une nouvelle saison. En ce moment, c’est dans ma tête. Je suis en train de planifier. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand il arrivera ou ce qui s’y passera. Je vous promets seulement ceci : Seong Gi-Hun reviendra et fera quelque chose pour le monde. »

La série sud-coréenne est devenue le dernier hit de Netflix, où elle a réussi à battre le record de téléspectateurs en quelques mois seulement. Selon diverses sources, The Squid Game disposait d’un budget de seulement 21,4 millions de dollars, un chiffre qui paraît négligeable si on le compare aux 132 millions de téléspectateurs qui l’ont vu, aux 1 400 millions d’heures de visionnage qu’il accumule et aux 891 millions de dollars en bénéfices qu’elle a fini par rapporter à la célèbre société de streaming. En d’autres termes, Netflix a fait plus avec lui que le champion qui a survécu au jeu (qui a obtenu 45,6 milliards de wons, dont on voit ici combien c’est vraiment).

Le Squid Game dans les jeux vidéo

La fièvre pour le travail a atteint un tel point qu’il a même sauté dans le monde des jeux vidéo. On peut jouer au jeu de calmar dans Fortnite, il y a quelques semaines plusieurs tournois de streamers ont eu lieu sur Roblox organisés par ElRubius, et une adaptation (non officielle) appelée Crab Game est même apparue sur Steam et Twitch, elle est gratuite et n’a pas tardé à partir viral. Maintenant que Netflix Games est également une réalité, la plateforme sera-t-elle incitée à effectuer une livraison officielle utilisant la licence et provenant de la main de la deuxième saison ?