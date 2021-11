Jurassic World Evolution 2 : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

S’il existe de nombreux jeux vidéo qui profitent d’une fameuse licence pour vendre comme des petits pains sans trop en proposer, cela n’a jamais été le cas avec Jurassic World Evolution. Cette adaptation a choisi d’apporter la licence de Spielberg à la formule du parc à thème et c’était tout à fait juste. Il nous a offert un jeu de gestion et de stratégie plus que compétent qui a su tirer parti de la marque avec ingéniosité. Le titre a même réussi à se hisser avec un 7 méritoire dans l’analyse Netcost-Security. Il n’est donc pas surprenant que nous attendions avec impatience sa suite, Jurassic World Evolution 2, qui arrivera sur consoles et PC cette semaine (plus précisément le 12 novembre). Et bien sûr, beaucoup d’entre nous doivent faire quelques préparatifs avant de le recevoir, comme mettre à jour notre ordinateur et vérifier le bon fonctionnement du titre. Pour que vous puissiez effectuer cette vérification, nous vous laissons les exigences minimales et recommandées du jeu. Rendez-vous à Jurassic Park !

Jurassic World Evolution 2 – Exigences minimales :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (version minimale 1809)

Processeur (CPU) : Intel i5-4590 / AMD FX 8370

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : (4 Go de VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (GPU hérité : GeForce GTX 960) / AMD Radeon RX 470

DirectX : Version 12

Stockage : 14 Go d’espace disponible

Jurassic World Evolution 2 – Exigences recommandées :