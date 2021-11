Niantic (Pokémon GO) présente Lightship, une plateforme pour créer des applications de réalité augmentée

NFT, métaverses, AR (réalité augmentée)… Il vaut mieux s’habituer à ces termes et mots car pour des entreprises comme Niantic, ils sont l’avenir. Et aussi un futur très proche. Le développeur de Pokémon GO et Harry: Potter Wizards Unite est très clair sur le fait que les deux jeux ne sont qu’un début, et l’a montré aujourd’hui avec le lancement de Lightship, une plate-forme totalement gratuite qui sert à créer des « métavers réels », qui en L’Français a été nos propres applications de réalité augmentée.

Lightship est né avec l’intention de « créer des connexions entre le monde réel et le numérique qui nous entoure », a déclaré le PDG de la société, John Hanke, aux compagnons de The Verge. « Cela ouvre les portes de la technologie que nous utilisons dans nos produits à tout le monde. » Selon Hanke, grâce à Lightship (origine du récent Pikmin Bloom, par exemple) n’importe qui pourra créer ses propres « applications AR à l’échelle planétaire ». Et si cela ne suffisait pas à l’engagement envers la technologie, Niantic a également annoncé qu’il investira 20 millions de dollars dans la fondation de nouvelles entreprises dédiées au domaine des applications AR.

« L’objectif est de jeter les bases de ce que peut être la réalité augmentée », a poursuivi Hanke. « Des géants de la technologie comme Meta (alias Facebook) et Apple développent des logiciels similaires, mais Lightship aidera les développeurs iOS et Android indépendants. » De plus, la plateforme a de grands projets pour 2022, car Hanke a promis qu’elle serait mise à jour dans les prochains mois pour devenir compatible avec les lunettes de réalité augmentée. L’avenir est écrit en RA.