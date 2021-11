Jurassic World Evolution 2 confirme l’heure à laquelle vous pouvez jouer

Le moment de l’ouverture approche. Tout est préparé pour que les créatures les plus fascinantes de la face de la Terre reprennent vie dans Jurassic World Evolution 2, un jeu vidéo dans lequel nous devons gérer l’ensemble du processus de création et d’entretien d’un parc avec ces caractéristiques uniques. Le jeu vidéo Frontier Developments sera prêt le 9 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Dans ce contexte, les développeurs viennent de confirmer à quelle heure il sera possible de commencer à jouer.

A partir de quelle heure peut-on profiter de Jurassic World Evolution 2 ?

Le pré-téléchargement du jeu vidéo est désormais disponible sur les consoles Xbox, tandis que les utilisateurs de PlayStation et Steam (PC) devront attendre respectivement 48 et 23 heures avant le lancement.

Espagne (heure française) : à 15h00

Espagne (Îles Canaries) : à 14h00

Argentine : à 11h00

Bolivie : à 10h00

Brésil : à 11h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 09h00

Costa Rica : à 08h00

Cuba : à 10h00

Equateur : à 09h00

Salvador : à 08h00

États-Unis (Washington DC) : à 10h00

États-Unis (PT) : à 06h00

Guatemala : à 08h00

Honduras : à 08h00

Mexique : à 08h00

Nicaragua : à 08h00

Panama : à 09h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 09h00

Porto Rico : à 10h00

République dominicaine : à 10h00

Uruguay : à 11h00

Vénézuela : à 10h00

Jurassic World Evolution 2 recevra un patch Day 1 au lancement, donc les joueurs qui achètent une édition physique sont priés de s’assurer de la télécharger. Ensuite, ils s’adressent à ceux qui reçoivent les copies physiques à l’avance : « Nous savons que vous êtes ravis de partager vos expériences, mais s’il vous plaît ne mentionnez rien pour que ceux qui veulent profiter du jeu » ne mangent pas de butin.

Origine | Développements frontaliers