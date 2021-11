Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 : James Gunn annonce le début du tournage avec une photo du casting

Les Gardiens de la Galaxie 3, le troisième volet de la célèbre saga galactique de Marvel Studios, est déjà en cours. A tel point que son réalisateur James Gunn (responsable de films comme Marvel’s Guardians of the Galaxy 1 et 2 ou DC’s Suicide Squad) a publié une photographie sur laquelle nous voyons Gunn lui-même aux côtés de l’ensemble du casting du nouveau film, avec des noms si familiers aux fans tels que Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana et plus, annonçant le début du tournage d’un film dont la sortie est prévue. première en mai 2023.

Les Gardiens de la Galaxie réunis une fois de plus

Ainsi, le message de James Gunn publié sur ses réseaux sociaux et auquel Marvel Entertainment elle-même a fait écho, fait allusion au chemin compliqué qu’a vécu le réalisateur pour faire de cette photographie une réalité qui annonce le tournage de sa troisième (et initialement dernière) livraison de les Gardiens de la Galaxie pour Marvel Studios, en référence au limogeage fin 2018 et à son retour ultérieur au MCU.

Cela a été un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. De retour sur le plateau avec ma famille Guardians pour le premier jour de tournage # gotgvol3 pic.twitter.com/DrF8ZV8bvz – James Gunn (@JamesGunn) 8 novembre 2021

« Cela a été un voyage étrange, long et parfois difficile pour arriver ici, mais les obstacles en cours de route n’ont fait que rendre ce moment plus heureux. De retour sur le plateau avec ma famille Guardians le premier jour du tournage », écrit James Gunn aux côtés de la photo du casting de Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Sur cette photo, on peut voir James Gunn lui-même entouré d’une bonne partie du casting principal du film avec des noms tels que Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldana (Gamora), Karen Gillian (Nebula) , Pom Klementieff , Sean Gunn, Will Poulter (qui incarnera Adam Warlock) et Chukwudi Iwuji, dont le rôle est actuellement inconnu.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 devrait sortir en salles le 5 mai 2023.

