Lies of P, l’ARPG inspiré de Pinocchio, présente son premier gameplay

Le studio coréen Round8 Studio (Bless Unleashed) et Neowiz ont montré la première bande-annonce de gameplay de Lies of P, un obscur titre de jeu de rôle d’action de style Souls inspiré par la pièce italienne intemporelle de Carlo Collodi, Les Aventures de Pinocchio. Après avoir vu son premier trailer en mai dernier, il est temps de savoir d’un peu plus près ce que l’on peut attendre du travail dans sa jouabilité. Sans date de sortie spécifique, il arrive bientôt sur PS5, Xbox Series X | S et PC.

Comme on peut le voir, le jeu se déroule à l’époque baroque ; la Belle Époque de la fin du XIXe siècle. Au début de l’aventure nous nous retrouverons à incarner Pinocchio dans la cité décadente de Krat. Le protagoniste, comme on peut l’imaginer, est une marionnette qui, pour différentes raisons, se réveille dans une gare à côté d’une note où il est encouragé à chercher Geppetto, son créateur.

Lies of P, une âme sombre qui va nous faire chercher Gepetto et nous battre pour devenir humains

Ce ne sera cependant pas sa seule mission, mais aussi sauver cette ville dans le chaos et devenir enfin un être humain. « Vous vous réveillez dans une gare abandonnée à Krat, une ville submergée par la folie et la soif de sang. Devant vous se trouve une note qui dit : « Trouvez M. Geppetto. C’est ici dans la ville’ », peut-on lire dans le synopsis officiel.

Le système de combat de Lies of P sera basé sur une action en temps réel ; comme nous l’avons déjà vu dans des œuvres semblables à des âmes, s’appuyant sur la contre-attaque. Aussi, selon la façon dont nous mentons et les décisions que nous prenons, la fin du jeu sera l’une ou l’autre. Tout aura de l’importance. Et oui, il y aura une personnalisation qui affectera directement le gameplay, notamment au niveau du bras gauche mécanisé. Il y aura différentes compétences pour s’adapter au style de jeu de chaque utilisateur.

La scène vidéoludique sud-coréenne continue de progresser avec des œuvres comme Lies of P, Black Desert Online, DokeV (Pearl Abyss), CrossfireX (Smilegate) ou encore le studio Nexon Co. qui travaille sur un titre AAA et KartRider : Dérive.

Lies of P sortira bientôt sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Origine | IGN