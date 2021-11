Pokémon GO – Événement Perle et Diamant : date, défis, Pokémon déguisés et plus

Pokémon GO accueillera Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl avec un événement spécial. Niantic a confirmé qu’à l’occasion du titre tant attendu de Nintendo Switch – les remakes des éditions qui ont inauguré la quatrième génération dans la région de Sinnoh – tous les utilisateurs du jeu sur iOS et Android pourront participer à cet événement de célébration. pour un temps limité. Faisons connaître tous les détails.

Pokémon GO – Événement Perle et Diamant

Événement Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl dans Pokémon GO : tous les détails

L’événement de célébration de la première de Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl dans Pokémon GO commence le mardi 16 novembre prochain à 10h00 et se termine le dimanche 21 novembre 2021 à 20h00 (heure locale). 19, donc l’événement s’étendra sur les jours de la première du jeu vidéo.

Pendant ces jours, nous verrons que dans Pokémon GO certains Pokémon découverts à Sinnoh apparaîtront plus fréquemment ; de Turtwig, Chimchar et Piplup —initiales— à beaucoup d’autres. De plus, dans le magasin, nous pouvons acheter des objets pour l’avatar inspirés de ces trois Pokémon, avec lesquels nous commençons l’aventure.

Objets bonus, Pokémon costumés, défi à collectionner et avatar

L’événement Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl nous offrira tous ces bonus et fonctionnalités spéciales jusqu’au dimanche 21 novembre à 20h00 (heure locale).

Bonus : distance de l’incubateur réduite de moitié et distance de l’incubateur réduite d’un tiers.

Pokemon in Disguise: Turtwig avec le béret lion

; Chimchar avec le béret de lion

; Piplup avec le béret de lion

; Turtwig avec le chapeau de Maya

; Chimchar avec le chapeau de Maya

; Piplup avec le chapeau de Maya .

Défi de collection : nous aurons un défi de collection à déterminer avec des récompenses telles que 1000 XP, 3000 Stardust et une rencontre avec Froslass.

Nouveaux objets pour l’avatar : à partir du lundi 15 novembre à 21h00 (CET), nous pourrons acheter de nouveaux objets pour l’avatar. Ils resteront à la fin de l’événement : costume de Turtwig, costume de Chimchar et costume de Piplup.

Articles d’avatar gratuits : à partir du lundi 15 novembre à 21h00 (CET), nous pourrons obtenir de nouveaux articles pour l’avatar inspiré de Sinnoh totalement gratuits : chapeau Sinnoh, tenue Sinnoh, pantalon Sinnoh, chaussures Sinnoh, sac à dos jupe Sinnoh, Sinnoh’s Jupe et bottes de Sinnoh.

