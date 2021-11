Disney+ sortira ces 13 films Marvel au format IMAX : date et liste complète

Disney + a annoncé la première d’un total de 13 films de l’univers cinématographique Marvel adaptés au format de projection IMAX. La société nord-américaine veut apporter les sièges dans nos maisons et nous faire ressentir l’expérience la plus proche des salles de cinéma sans quitter la maison. Pour ce faire, à partir de ce vendredi 12 novembre, il déploiera une gamme de titres sur sa plateforme de streaming que nous passons en revue ci-dessous.

IMAX Enhanced frappe aux portes de nos maisons avec Marvel Studios

À partir de ce 12 novembre et coïncidant avec la première de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sur Disney +, tous les membres abonnés à la plateforme pourront profiter du film du super-héros chinois acclamé ainsi que du reste des films sélectionné avec un rapport hauteur/largeur de 1,90 : 1 ; c’est-à-dire une augmentation considérable de la taille du cadre afin que nous puissions profiter des séquences avec une croissance allant jusqu’à 26%.

En pratique, cela se traduit par une plus grande quantité d’informations à l’écran en augmentant la plage d’image en largeur, ce qui nous évite de perdre des détails dans notre panorama visuel ; semblable à ce qui se passe au cinéma. Ceux qui n’aiment pas les fameuses barres noires ont de la chance. Les frères Russo, responsables d’Avengers : Infinity War, Captain America : Civil War ou encore Avengers : Endgame, ont publié un message sur le réseau social Twitter expliquant comment l’actualité affecte nos expériences de profiter du home cinéma.

Liste complète des 13 films Marvel adaptés au format IMAX

Ci-dessous, nous vous laissons les films de l’univers Marvel choisis pour faire leurs débuts au format IMAX à partir de ce vendredi 12 novembre sur Disney +. On se souvient que ce vendredi nous aurons une multitude d’actualités de l’univers Disney (Marvel, Star Wars et plus) à l’occasion du Disney + Day.

Homme de fer (2008) Les Gardiens de la Galaxie (2014) Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 (2017) Captain America : Guerre civile (2016) Docteur étrange (2016) Thor : Ragnarok (2017) Panthère noire (2018) Avengers : guerre à l’infini (2018) Ant-Man et la Guêpe (2018) Capitaine Marvel (2019) Avengers: Endgame (2019) Veuve noire (2021) Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)

Origine | IMAX; Frères Russo