Elden Ring prépare l’envoi des invitations pour sa bêta fermée

Elden Ring a tout prêt pour lancer sa bêta fermée tant attendue. Ce sera la première approche par les fans de FromSoftware et Hidetaka Miyazaki de leur travail le plus grand, le plus ambitieux et le plus varié au niveau jouable ; mais tout le monde ne pourra pas accéder à cette démo. Après avoir vu en profondeur sa spectaculaire nouvelle bande-annonce de gameplay et connaissant les processus d’enregistrement de la bêta fermée, sa date et sa durée, l’étude japonaise informe qu’elle commencera à notifier les personnes sélectionnées.

A nos joueurs internationaux :

Merci beaucoup de vous être inscrit au test du réseau Elden Ring. Ceux d’entre vous sélectionnés seront informés par Bandai Namco Entertainment, alors restez à l’affût d’autres annonces. – FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 8 novembre 2021

Bêta fermée d’Elden Ring, quand pouvons-nous jouer ? Séances et durée

A travers le compte Twitter officiel du studio, FromSoftware a remercié sa communauté internationale d’avoir hébergé cette bêta fermée, à laquelle nous jouons déjà chez Netcost-Security pour préparer une couverture à la hauteur de vos attentes. Les personnes sélectionnées – sur inscription préalable – recevront un e-mail de Bandai Namco Entertainment entre ce 9 novembre et le jeudi 11 novembre.

Pour rappel, il faut préciser que la bêta fermée ne sera disponible que sur la plateforme choisie lors du processus d’inscription (PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5). Les inscriptions ont pris fin le 1er novembre.

Nous passons en revue ci-dessous les dates confirmées de la bêta fermée d’Elden Ring.

Première session : vendredi 12 novembre, de 12h00 à 15h00 (CEST)

Deuxième session : samedi 13 novembre, de 04h00 à 07h00 (CEST)

Troisième session : samedi 13 novembre, de 20h00 à 23h00 (CEST)

Quatrième session : dimanche 14 novembre, de 12h00 à 15h00 (CEST)

Cinquième session : lundi 15 novembre, de 04h00 à 07h00 (CEST)

Elden Ring sera mis en vente au format physique et numérique ce 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

