Le film Star Wars : Rogue Squadron de Patty Jenkins retardé indéfiniment

Star Wars: Rogue Squadron, l’un des nouveaux films d’une saga cinématographique aussi célèbre, est retardé indéfiniment bien qu’il s’agisse de l’un des nouveaux projets Star Wars les plus avancés. Ceci est exclusivement collecté par le média The Hollywood Reporter, soulignant des problèmes avec l’agenda de sa réalisatrice, Patty Jenkins, qui prépare également à la fois Wonder Woman 3 et un prochain film basé sur Cléopâtre, également avec Gal Gadot comme protagoniste.

Le projet de film Rogue Squadron retardé

Et c’est qu’après avoir été annoncé en décembre dernier dans le cadre de l’ambitieux plan de projet Star Wars pour les prochaines années et prévu pour 2023 avec un début de tournage début 2022, enfin Star Wars : Rogue Squadron tombe du calendrier des prochains Star Wars. communiqués ; Bien sûr, à aucun moment il n’est question d’annulation, mais elle ne sortira plus en salles en 2023. Tout cela, vraisemblablement, à cause de problèmes d’emploi du temps du réalisateur, qui prépare deux autres films avec l’actrice Gal Gadot et apparemment ils auraient préférence par contrat.

Réalisatrice Patty Jenkins

Rappelons-nous que Patty Jenkins elle-même et l’écrivain Matthew Robinson ont développé le film au cours de la dernière année après s’être confirmé comme l’une des grandes annonces de la dernière journée des investisseurs Disney de 2020. Une histoire qui raconterait les aventures d’un groupe de intrépides pilotes rebelles dans un voyage qui élargirait l’univers de Star Wars à de nouveaux sommets jamais vus auparavant.

Nous verrons si Star Wars: Rogue Squadron sortira enfin en salles en 2024 ou ira plus loin dans le futur calendrier de sortie de Star Wars.

Origine | Le journaliste hollywoodien