Sega enregistre la marque Sonic Frontiers au Japon

Qu’il y ait un nouveau jeu Sonic en route n’est un secret pour personne. Sega lui-même fait parler de lui depuis si longtemps qu’il a même eu le temps de le regretter. Il y a quelques mois, la société en est venue à reconnaître qu’ils l’avaient annoncé « trop ​​tôt » dans leur empressement à satisfaire les fans après avoir raté le 30e anniversaire de Sonic (célébré le 23 juin 2021 et à peine sauvé avec la remasterisation de Sonic Colors). Le fait est qu’une nouvelle livraison est en route et les questions qui l’entourent n’ont pas à voir avec son existence, mais avec son éventuel nom, sa date et sa proposition jouable. Sega aurait pu répondre par inadvertance à l’une de ces questions, puisque le développeur vient d’enregistrer la marque « Sonic Frontiers » au Japon. Cela pourrait ne rien signifier ou concerner un produit totalement différent, mais c’est là que les données restent.

L’avenir de Sonic

La seule certitude sur le nouveau Sonic est ce que l’on sait à travers les déclarations de Takashi Iizuka, le patron de la Sonic Team, qui a assuré que le jeu sera lancé en 2022 et « placera les piliers du futur de la saga ». L’équipe veut qu’il soit aussi influent que Sonic Sonic Adventure l’était en 1998, même si cela ne semble pas être un défi facile. Ce sera le premier titre d’action de la franchise depuis Sonic Forces (2017) et s’il arrive vraiment en 2022, il ne le fera pas seul. Pour cette même année, nous attendons également Sonic Origins, une compilation pour les consoles actuelles qui comprendra les premiers opus du personnage : Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD. Voyons ce que Sega nous réserve enfin et qui finit par porter le nom de Frontiers, puisque toutes les rumeurs indiquaient que Sonic 2022 allait en réalité être Sonic Rangers. Rumeur, rumeur, rumeur.