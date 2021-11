Obtenez gratuitement avec le classique Outcast 1.1 pour PC pour une durée limitée

L’une de ces promotions à durée limitée que nous aimons tant est ici ; Et c’est que nous pouvons obtenir gratuitement le classique Outcast 1.1 pour PC, bien sûr, seulement pour une courte période de temps. Tout cela à travers la plate-forme de jeux vidéo numériques pour GOG compatibles, grâce à l’une de ses offres typiques permettant d’ajouter un jeu classique à notre bibliothèque numérique sans dépenser un centime. Par conséquent, ci-dessous, nous détaillons étape par étape comment télécharger le jeu avant l’expiration de la promotion.

Le RPG d’action classique Outcast gratuitement sur PC

Ainsi, ceux qui veulent obtenir Outcast 1.1 sans frais pour PC, il leur suffit d’accéder à la page officielle du jeu dans GOG et de cliquer sur le bouton vert Ajouter au panier avec leur utilisateur activé. Après avoir utilisé le jeu, il fera partie de notre bibliothèque de jeux vidéo GOG pour toujours, nous pouvons donc l’installer autant de fois que nous le souhaitons. Bien sûr, cela n’a pas été détaillé jusqu’à quand la promotion restera active, nous vous recommandons donc d’aller sur GOG dès que possible afin de ne pas manquer de notre copie d’Outcast 1.1.

Rappelons qu’Outcast 1.1 est une version améliorée du classique de 1999 qui a été développé à partir du code source original par Fresh3D et THQ Nordic en 2014. C’est une édition qui améliore certains aspects graphiques tels que la résolution, les performances ou l’interface, en plus de rendre le jeu compatible avec des équipements et des contrôleurs plus actuels, ainsi qu’un grand nombre de corrections de bugs.

« En 2007, le gouvernement des États-Unis a envoyé avec succès une sonde dans un monde extraterrestre dans un univers parallèle. Alors que la sonde transmet des images vidéo du monde, une forme de vie extraterrestre découvre la sonde et l’endommage, provoquant une réaction énergétique perturbatrice pour former un trou noir qui menace la Terre. L’ancien US Navy SEAL Cutter Slade se voit confier la tâche d’escorter trois scientifiques (William Kauffmann, Anthony Xue et Marion Wolfe) en mission dans ce monde extraterrestre pour récupérer la sonde et arrêter la menace », peut-on lire dans sa description officielle.

Origine | GOG