Back 4 Blood annonce sa première extension, Tunnels of Terror, et plusieurs DLC gratuits et payants

A travers une image partagée sur leurs réseaux sociaux, Turtle Rock a annoncé aujourd’hui la feuille de route Back 4 Blood, annonçant plusieurs mises à jour gratuites et confirmant l’existence de trois extensions payantes prévues pour 2022, dont la première que l’on peut déjà nommer par son nom : Tunnels of Terror. A défaut de connaître leur contenu et leur taille, ils ne peuvent être achetés qu’ensemble et via le « pass annuel Back 4 Blood », avec un prix estimé à 39,99 euros. Bien qu’il ne soit pas vraiment bon marché, nous vous rappelons qu’au moins le jeu vous permet de partager le DLC avec n’importe quel autre membre de notre équipe. En d’autres termes, si nous avons les extensions et que nous sommes le leader d’une session, les membres de celle-ci pourront y accéder et jouer avec nous comme s’ils les avaient aussi (au moins jusqu’à ce que nous quittions le groupe, bien sûr ). Une solution pour éviter que la communauté ne se divise et nous permettre de tester et tester le contenu téléchargeable avant son achat.

Ces mois de novembre et décembre, le développeur va faire une pause après le marathon organisé entre sa semaine de lancement (12 octobre) et la semaine d’Halloween. Les efforts viseront à offrir une « meilleure qualité de vie » aux joueurs, ou ce qui est identique, à corriger des bugs, équilibrer les jeux, ajouter des cartes et apporter certains des ajustements et nuances demandés par la communauté (par exemple , le titre a déjà été mis à jour pour le rendre plus facile en raison des plaintes des utilisateurs et le problème controversé du blocage de la progression en mode solo devrait être corrigé dans les prochains jours). Mais dès lors, attention aux mises à jour gratuites que prépare Turtle Rock : un nouveau mode coopératif, une autre difficulté, un lifting des mécaniques de mêlée, etc. Il y a des zombies depuis un moment.

Si vous n’êtes pas encore entré dans l’univers de Black 4 Blood, nous vous rappelons que le jeu est disponible sur Xbox Game Pass (PC et console) puisqu’il est sorti il ​​y a un mois et a récolté un 8.2 dans l’analyse Netcost-Security. C’est une « coopération garantie » des créateurs de Left 4 Dead and Evolve qui offre un excellent jeu de tir, une variété de cibles et d’ennemis louables, une quantité surprenante de contenu et un niveau difficile avec une belle saveur old school.