Le mépris est repoussé à 2022 et son équipe plaide "fatigué, confus et frustré"

Grâce à une longue mise à jour sur la page kickstarter du jeu, Ebb Software a confirmé ce que beaucoup d’entre nous craignaient : Scorn est reporté à 2022. Ce n’est pas la première fois que cela arrive au titre et du développeur, ils prétendent se sentir plus « fatigués ». , confus et frustré » que quiconque. Quant à l’ampleur du retard, l’étude a annoncé que nous connaîtrons sa nouvelle date de départ le 10 décembre et qu’elle a repoussé l’annonce jusque-là pour des raisons indépendantes de sa volonté. C’est peut-être une simple coïncidence, mais juste la veille d’une nouvelle édition des Game Awards se tiendra à Los Angeles, le gala des récompenses dans lequel la bande-annonce occasionnelle de Scorn est déjà tombée. Blanc et en bouteille…

Annoncé pour la première fois en 2014, Scorn a captivé les gens depuis avec une section artistique qui rappelle HR Giger, l’homme derrière « l’esthétique Alien » et qui est malheureusement décédé la même année. Après cinq ans de démos ratées, de campagnes kickstarter et de progrès extrêmement lents, le jeu a semblé recevoir un coup de pouce certain en 2020, lorsque Microsoft a offert son soutien au projet et il a été confirmé qu’il sortira également sur Xbox Series X / S en tant que une console exclusive. Pendant un instant, il y avait même un espoir qu’il parvienne à la fenêtre de lancement de la plateforme, mais douze mois plus tard, nous y sommes.

Problèmes et tensions lors de votre conception

Ebb Software parle d' »un enfer de développement » et laisse tomber que 90% de ce qu’ils avaient avancé en 2018 a dû être jeté et fabriqué à partir de zéro, ce qui inclut le niveau et le gameplay que vous avez sur ces lignes. Malgré cela, l’étude ne veut que quiconque blâme Microsoft et ses éventuelles pressions externes. « Les gens se méfient des grandes entreprises et la plupart du temps c’est pour de bonnes raisons, mais dans notre cas nous n’avons reçu que le soutien des parties concernées. Nous sommes même surpris de voir à quel point tout s’est bien passé », commentent-ils dans le mettre à jour.

Les tensions semblent provenir davantage de la propre communauté de fans du jeu, qui dans de nombreux cas sont emportés par le battage médiatique et l’impatience. L’étude a fortement critiqué les questions constantes sur ses silences et ses progrès. Il a donné comme exemple ce qui est arrivé à Cyberpunk 2077 en se précipitant et a expliqué de manière quelque peu hostile que les choses ont besoin de temps et d’argent. Le ton de la déclaration a fini par être si tranchant qu’ils ont été obligés d’obtenir une deuxième note pour s’en excuser.

Espérons que les esprits vont mieux, que les choses s’accélèrent pour traverser et qu’avec un peu de chance, le 10 décembre prochain nous aurons non seulement une nouvelle date, mais aussi un nouveau trailer.