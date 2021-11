Célébration d’anniversaire Xbox : date et heure du streaming célébrant les 20 ans de Xbox

Microsoft a commencé à envoyer des invitations à la Xbox Anniversary Celebration, un streaming spécial qui commémorera les 20 ans de Xbox et que tout le monde pourra suivre depuis les chaînes officielles de la marque sur YouTube, Twitch et Facebook (comptant dans les trois avec sous-titres espagnols). Plus précisément, l’événement aura lieu le 15 novembre à 19h00 (heure locale espagnole) et « nous rappellerons tous les souvenirs que nous avons partagés avec la communauté Xbox au cours des deux dernières décennies ». La société n’a pas souhaité donner plus d’indices et de détails sur son contenu, mais prévient par avance : « nous n’annoncerons aucun nouveau jeu ». Méfiez-vous de vous laisser emporter par le battage médiatique et les attentes.

Plus de célébrations du 20e anniversaire de la Xbox

Le 20e anniversaire de la Xbox s’est matérialisé de plusieurs manières au cours du mois dernier. Par exemple, le portail de la plateforme Xbox.com a été mis à jour pour ressembler au tableau de bord Xbox 360, la fameuse interface à onglets que nous avons tant visitée entre 2005 et 2013. Ce clin d’œil a été ajouté Une édition spéciale de l’actuel manette qui rend hommage à la Xbox originale avec un design vert et noir translucide qui révèle un intérieur aux détails argentés. Aux commandes, il est accompagné des nouveaux casques stéréo Xbox 20e anniversaire, ou encore des nombreux t-shirts, casquettes et mugs du rendez-vous qui sont arrivés sur la boutique en ligne. Tampoco nos olvidamos del hashtag para Twitter con emoji propio (#Xbox20), el avatar y tema dinámico que podemos canjear en la página para nuestras Xbox Series X/S, o los múltples fondos de pantalla para el ordenador y el móvil que podéis descargar desde ici.

Nous devrons attendre pour savoir en quoi consiste le streaming, mais que personne ne s’étonne qu’il y ait de la place pour le Xbox Game Pass et son spectaculaire mois de novembre, ou pour l’imminent Halo : Infinite et Forza Horizon 5. Il y aurait quelque chose de vraiment sympa à ce sujet qui à la fois célébrait la date et fermait la boucle, comme s’ils prenaient le témoin de Halo : Combat Evolved et Project Gotham Racing, deux des fleurons du lancement de la première Xbox. Mais nous devons attendre de voir à quel point les flèches de nostalgie de Microsoft sont cette fois-ci.