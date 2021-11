Les Gardiens de la Galaxie et plus, injouables ce week-end par Denuvo

C’est arrivé dimanche dernier. Certains joueurs ont commencé à se plaindre de ne pas pouvoir accéder à leurs jeux vidéo. Des titres tels que Marvel’s Guardians of the Galaxy, Tomb Raider, Wolfenstein Youngblood ou Football Manager 2022 ont présenté ce type de problème, et la cause n’a été ni plus ni moins que Denuvo, l’un des systèmes DRM (anti-piratage) les plus utilisés par développeurs et éditeurs.

Le bogue empêchait les utilisateurs de lancer le jeu, bien que la raison pour laquelle le problème s’est produit n’ait pas été officiellement confirmée. Selon VGC, il a été question qu’une raison possible aurait pu être quelque chose d’aussi simple que l’expiration du domaine. L’un de ceux que Denuvo utilisait pour l’activation du jeu avait expiré dimanche dernier.

Plaintes insistantes sur les pages Steam

La page des Gardiens de la Galaxie de Marvel est pleine de commentaires sur ce problème : « Je veux juste jouer le titre », s’est plaint MandoSen. Dcconnah a déclaré qu’il venait d’acquérir le jeu vidéo et qu’il lui était impossible de s’immerger dans cet univers de super-héros. « Pourquoi ce jeu a-t-il des serveurs DRM Online ? Pour commencer, c’est ridicule étant donné que c’est un produit pour un joueur », a commenté un autre.

Dans le même ordre d’idées, un utilisateur a déclaré ce qui suit : « C’est exactement pourquoi je refuse d’approuver les jeux qui utilisent Denuvo. Je ne veux pas supporter un DRM qui rend les jeux injouables si un junior oublie de renouveler le foutu domaine ou si l’entreprise ferme tout simplement. »

L’emploi de Denuvo est toujours au centre de la controverse. De nombreuses voix assurent que ce système affecte négativement les performances des jeux. En fait, peu d’entreprises décident après un certain temps d’éliminer Denuvo et de rééditer leurs produits sans aucun type de système anti-piratage.

Origine | VGC