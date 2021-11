Horizon Forbidden West détaille les machines : plus et mieux

A quelques mois du déploiement d’Horizon Forbidden West sur PS4 et PS5, Guerrilla Games a donc mis en branle sa machine d’information. A travers une nouvelle entrée sur le blog officiel PlayStation, le studio d’Amsterdam a apporté des détails inédits sur le jeu vidéo, cette fois axés sur les machines, les bêtes mécaniques qui peuplent cet alternatif des États-Unis. En plus de nouveaux spécimens, Guerrilla a amélioré son comportement, entre autres nouveautés.

« L’idée était d’explorer une nouvelle région dans le monde d’Horizon », explique Blake Politeski, concepteur en chef des machines. « Il a été très intéressant d’étudier quel type de machines habiterait différentes zones écologiques et comment elles interagiraient les unes avec les autres, avec leur environnement et, bien sûr, avec les humains. Les machines s’occupent du monde, il a donc toujours été intéressant d’évaluer le rôle qu’elles jouent et ce que le joueur peut faire pour profiter de leur comportement ».

Toutes les idées qu’ils avaient dans Horizon Zero Dawn ne pouvaient pas être mises en œuvre, mais la possibilité de développer une suite a ouvert les portes pour que cela soit une possibilité. Maxim Fleury, responsable des ressources artistiques, ajoute que l’équipe de Blake leur a fourni un document avec des dessins décrivant le comportement de ces créatures. « Il y avait des dessins de haute qualité qui expliquaient mieux le document, mais la conception visuelle réelle incombe à l’équipe de ressources en robots et en armes. »

Un pas en avant par rapport à Horizon Zero Dawn

Selon Politeski, les plus de 25 machines du premier jeu ont servi à construire la base : « Nous voulions une machine volante un peu plus grosse que le Raptor : l’Alasol. Cependant, il avait besoin d’un endroit où vivre et d’un rôle à jouer dans le monde. Nous avons étudié divers reptiles volants et oiseaux primitifs pour nous inspirer et il nous est venu à l’esprit que leurs ailes captent l’énergie solaire les jours ensoleillés. » Ces monstres sont faibles lorsqu’ils récoltent l’énergie solaire, mais sont sur le qui-vive lorsqu’ils sont au repos.

Dans Horizon Forbidden West, vous devrez étudier attentivement vos ennemis. Les machines ont des armes et des comportements qui peuvent être utilisés au profit d’Aloy, mais il ne suffit plus d’extraire des composants et de les utiliser. « Certaines machines peuvent avoir d’autres états passifs pendant que le joueur essaie de s’y faufiler. Par exemple, si une machine cherche des ressources au sol, elle soulèvera un nuage de poussière qu’Aloy pourra utiliser pour se rapprocher sans être vu. Ces bêtes ont une plus grande liberté : elles sautent, nagent, s’accrochent aux surfaces, etc.

Un aspect intéressant est que le son peut être utilisé pour prédire les comportements des créatures. « Une machine émettra des sons spécifiques et distincts lorsqu’elle est à l’arrêt, en état d’alerte ou lorsqu’elle va déclencher une attaque. Sur la version PlayStation 5, les sons seront encore plus clairs grâce à l’audio 3D, et lorsqu’ils sont combinés avec des appareils compatibles tels que des écouteurs stéréo (analogiques ou avec connexion USB), les joueurs profiteront d’une expérience de jeu totalement immersive.

Les machines de sabotage seront également une possibilité, nous pouvons donc les utiliser pour attaquer ou comme montures. De plus, maintenant, ils nous aident à trouver des ressources. Selon les mots de Blake Politeski : « Il y a plus de machines qui aident indirectement Aloy. Par exemple, si quelqu’un recherche certaines ressources et Aloy aussi, il peut vous révéler l’emplacement des caches si vous faites attention. De plus, en les sabotant, Aloy exerce un certain contrôle sur le comportement des machines et peut les transformer en forces offensives ou défensives ».

Horizon Forbidden West sortira le 18 février sur PS4 et PS5.

Origine | Jeux de guérilla