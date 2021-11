Eternals : l’identité surprenante de la voix d’une de ses scènes post-crédit confirmée

Eternals, le nouveau et tant attendu film de Marvel Studios, est déjà sorti en salles, réalisant un box-office international très disparate avec la présentation de ce nouveau mais ancien groupe de super-héros qui aura beaucoup à dire sur l’avenir de l’UCM. A tel point que le film se clôt sur deux scènes post-crédit très prometteuses qui, comme d’habitude, ouvrent de nouvelles voies pour les prochaines productions de Marvel Studios. Bien que l’un d’eux nous ait laissé un grand mystère avec une voix d’un personnage dont l’identité n’était pas connue ; jusqu’à maintenant. Inutile de dire qu’à partir du paragraphe suivant, il y aura des spoilers sur Eternals et ladite scène post-crédit.

Mystère résolu par la réalisatrice Chloé Zhao

Ainsi, la deuxième scène post-crédit d’Eternals nous montre Dane Whitman, un personnage joué par Kit Harington (Game of Thrones), ouvrant une grande vieille boîte en bois qui appartient à sa famille depuis des générations. En l’ouvrant, il découvre l’épée d’ébène, une arme qui, lorsqu’elle est maniée, transforme son propriétaire en Black Knight, un personnage de la bande dessinée Marvel qui a fait partie des Avengers et se caractérise par être un guerrier expérimenté et un enseignant de la. épée.

Juste au moment où Whitman s’approche de l’épée, une voix mystérieuse se fait entendre qui semble venir de l’ombre de cette même pièce et lui demande si c’est vraiment ce qu’il veut faire. Dans le doute de savoir à qui appartient cette voix, la réalisatrice Chloé Zhao a elle-même résolu le mystère en assurant qu’il s’agit bien de la voix de Blade, le vampire tueur de Marvel qui reviendra bientôt au cinéma par la main de l’acteur Mahershala Ali dans le cadre de l’UCM, faisant enfin ses débuts officiels dans Eternals bien que comme caméo.

Apparemment, Kit Harington lui-même n’était au courant de ce caméo que quelques semaines avant la sortie d’Eternals en salles : « Je connaissais la phrase qui allait être dite, car elle a été dite à voix haute et c’était dans le script qu’ils m’ont donné. J’ai découvert que c’était la voix de Mahershala il y a seulement trois semaines. Chloé m’a envoyé un texto disant que c’était ce qu’ils allaient faire. L’entendre m’a rendu très excité. C’est l’un de mes acteurs préférés du moment », déclare Harington.

De plus, l’acteur reconnaît qu’il savait qu’ils allaient croiser le Chevalier Noir avec Blade, bien qu’il ne sache pas comment ni quand. « J’étais conscient qu’il allait y avoir une sorte de croisement, à partir de conversations précédentes », explique l’acteur, même s’il dit ne rien savoir de l’avenir des deux personnages. « Je ne sais pas quel est l’avenir, et je n’en ai aucune idée. Il n’y a rien d’écrit. Ils ne m’ont rien dit. Je n’ai aucune idée. Vraiment. C’est amusant, non? Quand vous dites ces choses, les gens disent : « Vous le faites ! Tu le sais!’. Et je n’en ai aucune idée », conclut Harington.

Origine | Variété